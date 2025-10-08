broken clouds
НЕ БАЦАЈТЕ ПОКВАРЕНО МЛЕКО У СУДОПЕРУ Стручњаци упозоравају: МОЖЕ ВАМ НАПРАВИТИ ОЗБИЉАН ПРОБЛЕМ

08.10.2025. 18:09 18:31
Пише:
Дневник
Извор:
Нет.хр
млеко
Фото: pexels/Ilustracija

Пратећи ове једноставне савете, можете одложити старо млеко на безбедан начин – за свој дом и за природу

Сигурно вам се већ много пута догодило – припремате јутарњу кафу или житарице, отворите млеко, а непријатан, киселкаст мирис вам одмах открије да му је истекао рок трајања. Прва реакција коју већина људи има јесте да остатке проспе директно у судопер.
Међутим, према упозорењу стручњака из водоводних компанија, ова навика која делује безазлено може изазвати велике проблеме.

Просипање млека у одвод штети и вашим цевима и животној средини, а поправке могу бити изузетно скупе, пише Express.

Зашто није добро просипати млеко у судопер

Компанија Scottish Water, јавни снабдевач водом у Шкотској, објашњава зашто је ова пракса штетна. Проблем је у саставу млека – у мастима и протеинима.

„Када проспете млеко у судопер, масти и протеини могу се стврднути и залепити за зидове цеви, што временом доводи до зачепљења. Таква зачепљења могу изазвати поврат отпадне воде, непријатне мирисе и врло скупе водоинсталатерске поправке“, наводе из компаније.

Осим што може направити проблем у кући, постоји и еколошки ризик. Када млеко доспе у канализацију, у процесу разградње троши велике количине кисеоника из воде. Тај процес, познат као биолошка потрошња кисеоника, смањује количину кисеоника у рекама и језерима, што угрожава водени свет и ремети природни баланс.

Како правилно одложити старо млеко

Срећом, постоје једноставна и еколошки прихватљива решења. Уместо да га просипате у судопер, стручњаци саветују следеће начине:

1. Искористите га у башти

Ако имате двориште или биљке у саксијама, старо млеко можете употребити као природно ђубриво или га додати у компост.

Компостирање:
Уколико имате компостер, додајте мању количину старог млека. Млеко је биоразградиво и може обогатити компост хранљивим материјама. Важно је да га добро измешате са осталим материјалом како бисте избегли непријатне мирисе.

Природно ђубриво:
Разблажено млеко је одлично за биљке. Помешајте један део млека са четири дела воде и залијте земљу око корена. Калцијум и остале хранљиве материје из млека подстичу раст и јачају биљке.

2. Одложите га у смеће на безбедан начин

Ако немате башту или компостер, најједноставније решење је да га баците у кућни отпад – али уз један важан корак.

„Сипајте млеко у посуду са чепом, као што је стара флаша или оригинални tetrapak, добро је затворите и тек онда баците у смеће. Тако ћете спречити цурење и непријатан мирис у канти“, саветују из компаније.

Из Scottish Water још једном подсећају:
Никако не просипајте млеко у судопер јер изазива зачепљења и штети природи. Такође, немојте га сипати у WC шољу – ни то није еколошки прихватљиво решење и може направити проблем у канализацији.

