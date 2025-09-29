light rain
ПАНЦЕРОТЕ ИЗ РЕРНЕ КОЈЕ ЋЕТЕ ПОЖЕЛЕТИ ДА ЈЕДЕТЕ СВАКИ ДАН Без пржења у уљу и стајања поред шпорета!

29.09.2025. 11:39 11:54
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц жена
pancerota
Фото: unsplash.com, ilustracija

Ако тражите брзи рецепт који ће освојити целу породицу, панцероте из рерне су прави избор.

Топли, мирисни и савршено хрскави споља, а мекани и сочни изнутра, ови залогаји доносе најбоље од домаће кухиње без компликација. За њихову припрему није потребно дуго чекање ни посебне вештине - довољно је мало маште и неколико основних састојака које сигурно већ имате код куће.

За разлику од класичних пржених панцерота, ова верзија пече се у рерни, па су знатно лаганији, а једнако укусни. Мекано тесто, надев од парадајза, шунке, сира и киселих краставаца ствара савршену равнотежу укуса којој је тешко одолети. Било да их спремате за брзи ручак, вечеру или дружење с пријатељима, ове панцероте ће нестати са стола брже него што мислите.

панцерота
Фото: Canva/Ilustracija

Састојци:

За тесто:

- 500 г брашна

- 1 кесица сувог квасца

- 1 кашичица шећера

- 1 кашичица соли

- 250 мл топле воде

- 2 кашике уља

За надев:

- пасирана парадајз-салса (можете је зачинити по жељи)

- шунка

- сир

- кисели краставци

Припрема:

Уместите тесто од свих састојака и оставите да нарасте око 30 минута. Развуците тесто и изрежите кругове. На средину сваког ставите мало пасиране парадајз-салсе, сира, шунке и киселих краставаца. Преклопите круг на пола, а ивице притисните виљушком. Премажите млеком или умућеним јајетом. Пеците у претходно загрејаној рерни на 200 °Ц око 20 минута, док не поприме златно-смеђу боју.
 

рецепт тесто шунка
Магазин Гастро
