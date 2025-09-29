ПАНЦЕРОТЕ ИЗ РЕРНЕ КОЈЕ ЋЕТЕ ПОЖЕЛЕТИ ДА ЈЕДЕТЕ СВАКИ ДАН Без пржења у уљу и стајања поред шпорета!
Ако тражите брзи рецепт који ће освојити целу породицу, панцероте из рерне су прави избор.
Топли, мирисни и савршено хрскави споља, а мекани и сочни изнутра, ови залогаји доносе најбоље од домаће кухиње без компликација. За њихову припрему није потребно дуго чекање ни посебне вештине - довољно је мало маште и неколико основних састојака које сигурно већ имате код куће.
За разлику од класичних пржених панцерота, ова верзија пече се у рерни, па су знатно лаганији, а једнако укусни. Мекано тесто, надев од парадајза, шунке, сира и киселих краставаца ствара савршену равнотежу укуса којој је тешко одолети. Било да их спремате за брзи ручак, вечеру или дружење с пријатељима, ове панцероте ће нестати са стола брже него што мислите.
Састојци:
За тесто:
- 500 г брашна
- 1 кесица сувог квасца
- 1 кашичица шећера
- 1 кашичица соли
- 250 мл топле воде
- 2 кашике уља
За надев:
- пасирана парадајз-салса (можете је зачинити по жељи)
- шунка
- сир
- кисели краставци
Припрема:
Уместите тесто од свих састојака и оставите да нарасте око 30 минута. Развуците тесто и изрежите кругове. На средину сваког ставите мало пасиране парадајз-салсе, сира, шунке и киселих краставаца. Преклопите круг на пола, а ивице притисните виљушком. Премажите млеком или умућеним јајетом. Пеците у претходно загрејаној рерни на 200 °Ц око 20 минута, док не поприме златно-смеђу боју.