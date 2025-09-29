overcast clouds
ЗВЕЗДЕ СУ ОДЛУЧИЛЕ

СРЕЋА ЋЕ ИХ ПРАТИТИ НА СВАКОМ КОРАКУ Рођенима у овом знаку креће најсрећнији период живота

29.09.2025. 09:13 09:37
Пише:
Дневник
Извор:
krstarica.com
a
Фото: Canva / ilustracija

Ово је време када све што сте радили у тишини доноси резултате – спремите се за љубав, финансијски успех и нову снагу.

Стрелац улази у фазу када му се све поклапа – љубав, новац, енергија. Звезде су на његовој страни. 

Ако сте рођени у знаку Стрелца, припремите се – улазите у најблиставији период свог живота. Звезде вам коначно враћају оно што сте стрпљиво чекали. Све што сте радили у тишини, сада долази на наплату – и то у великом стилу. 

Љубав цвета као никад пре

Стрелчеви ће у наредним недељама осетити емотивни препород. Ако сте дуго били сами, сада се отварају врата за дубоке, искрене везе. Они који су већ у вези, могу очекивати продубљивање односа, више разумевања и нежности. Љубав вам долази без напора – као да сте је призвали. 

Финансије се стабилизују – и расту

strelac
Фото: Canva / ilustracija

Период несигурности је иза вас. Стрелчеви ће имати прилику да поправе буџет, добију нове пословне понуде или чак покрену нешто своје. Новац долази из више извора, али најважније – долази са лакоћом. Кључ је у вашем оптимизму и храбрости да кажете „да“ новим приликама.

Здравље и енергија на врхунцу

Осећаћете се лакше, полетније, као да сте скинули терет са леђа. Ментална јасноћа и физичка снага биће вам савезници. Идеално време да се вратите физичкој активности, промените рутину и коначно ставите себе на прво место. 

Порука универзума: не сумњај у себе

Стрелац је знак који често сумња у сопствену вредност, упркос огромном потенцијалу. Овај период је ту да вас подсети – ви сте рођени за велике ствари. Срећа вас прати јер сте је заслужили. Не игноришите знакове, не спуштајте главу. Сад је време да заблистате.

(krstarica.com)

