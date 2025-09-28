НЕ МОРА У ВРЕЛУ ВОДУ Ево како да брже и без кварења укуса одмрзнете месо ТРИК ЈЕ САМО У ОВОМЕ
Током хладнијих дана многи се окрећу појачаној исхрани која је базирана на месу.
Било да се оно само стално припрема као оброк или се од њега нешто прави. Међутим, права гњаважа је чекање да се месо из фрижидера одледи, посебно ако желимо да припремимо ручак на брзину.
Једна жена је поделила свој омиљени начин одмрзавања меса који можете испробати док припремате оброк, пише Daily Express. Користила је смрзнуто млевено месо за припрему ролата од млевеног меса и кромпира. Оно што је стварно привукло пажњу био је начин на који је одмрзавала месо.
Смрзнуто месо налазило се у прозирној пластичној кесици а жена је узела два велика лонца и један је окренула наопако на кухињски пулт. Затим је врећицу смрзнутог меса ставила на дно лонца пре него што је други ставила на месо, с дном окренутим према доље. Наставила је припремати оброк док се месо одмрзавало, а онда га је веома брзо и употребила.
Како функцише овај трик за одмрзавање меса? Метал делотворно спроводи топлоту, привлачећи топлоту из ваздуха и брзо одмрзавајући месо захваљујући изврсном контакту. Ова метода користи својства метала за пренос топлоте да би значајно убрзала процес одмрзавања. Горњи лонац можете напунити и топлом или врућом водом да бисте додатно убрзали процес. Иако време одмрзавања варира у зависности о дебљини и врсти меса, ова метода може значајно смањити време.
(Kurir.rs)