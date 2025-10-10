УЖАС У БЕЧУ! Машиновођа годинама мамио и ЗЛОСТАВЉАО малолетне дечаке у КАБИНИ! Број жртава расте, јавност у шоку
Хорор случај злостављања у Бечу потресао је аустријску јавност.
Како је откривено у петак увече, један машиновођа државне железнице ÖББ годинама је мамио децу и малолетнике у кабину своје локомотиве и тамо их сексуално злостављао. Истрага је у току, а до сада је идентификовано најмање 19 жртава.
Према наводима емисије „Wien heute“, серија злостављања започела је још 2003. године, а последњи познати случај догодио се пре неколико година. Осумњичени машиновођа је своје жртве проналазио путем друштвених мрежа, где би са њима успостављао контакт, а затим их позивао да посете његову локомотиву. Управо у кабини воза догодила су се сексуална злостављања.
Мамио децу у локомотиву и годинама их злостављао
На почетку ове године, један од бивших жртава одлучио је да пријави случај полицији, чиме је покренута истрага која је разоткрила много ширу слику. До сада је 19 жртава – сви мушкарци – званично идентификовано, али се претпоставља да је њихов број знатно већи. Тужилаштво наводи да још није познато колико њих је било малолетно у тренутку злостављања.
ÖББ шокиран истрага проширена и број жртава расте
Из компаније ÖББ саопштили су да су „дубоко шокирани“ овим открићем и да је против осумњиченог покренут поступак отказа. „Ово што смо сазнали дубоко нас је потресло. Сарађујемо са истражним органима и пружамо сву потребну помоћ“, наводи се у њиховом саопштењу.
Истрагу води Државна криминалистичка полиција, а случај је изазвао огромно интересовање јавности у Аустрији. Очекује се да наредних недеља на видело изађе још детаља о једном од највећих случајева сексуалног злостављања у историји аустријских железница.