ПОКУШАЈ ОТМИЦЕ МАЛОЛЕТНЕ ДЕВОЈЧИЦЕ У МАЛОМ ЗВЕЧАНУ Српска листа: Тражимо хитну истрагу!

10.10.2025. 21:17 21:20
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
србија
Фото: pexels.com

КОСОВСКА МИТРОВИЦА: Српска листа саопштила је вечерас да је у Малом Звечану дошло до покушаја отмице малолетне девојчице и затражила најхитнију реакцију међународних представника.

У саопштењу се истиче да је то озбиљан инцидент који директно угрожава безбедност деце и показује да су српске средине на северу Косова изложене све већем осећају несигурности и страха.
 

Српска листа, како је истакнуто, са најдубљом забринутошћу и огорчењем осуђује покушај отмице малолетне девојчице и захтева од надлежних институција хитну, темељну и непристрасну истрагу овог случаја, као и хапшење и процесуирање починилаца у најкраћем року, посебно имајући у виду постојеће доказе.
 

Наши представници су у комуникацији са родитељима девојчице која се тренутно налази у полицијској станици, наведено је у саопштењу.
 

Истиче се да безбедност деце мора бити апсолутни приоритет и ниједан случај напада или покушаја отмице не сме остати без одговора.
 

Где је сада оперативни план косовске полиције о заштити жена? Где су међународне институције задужене за мир и безбедност? Да ли ће и ово проћи без њихове реакције?, додаје се у саопштењу.
 

Наглашава се да ће Српска листа, као и до сада, инсистирати на појачаном присуству Еулекса и Кфора у српским срединама, нарочито у близини школа и дечјих игралишта, као и на већој контроли кретања непознатих лица и возила у тим подручјима.
 

Изражавамо захвалност и понос храброшћу девојчице која се супротставила нападу, као и подршку њеној породици. Безбедност сваког детета је света обавеза целог друштва, наглашава се у саопштењу.
 

Српска листа истиче да неће дозволити да страх завлада улицама и додаје да снага српског народа лежи у заједништву, одлучности и бризи једних за друге.

српска листа покушај отмице звечан срби на ким
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
