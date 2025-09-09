ОДНОСИЛИ СУ ДЕЧИЈЕ КЊИГЕ Приштинска полиција упала у просторије ‘’Службеног гласника’’, огласила се Српска листа
Данас је у просторије "Службеног гласника“ у Северној Митровици упала косовска полиција, насилно истерала запослене са њихових радних места и одузела службену опрему и хиљаде књига намењених деци.
Овај варварски чин представља наставак систематског притиска и терора који се спроводи над српским народом на Косову и Метохији.
Поводом ових дешавања, Српска листа је одржала хитан састанак са запосленима у „Службеном гласнику“.
- Том приликом смо им пружили подршку и јасно поручили да неће бити остављени сами. Држава Србија ће наставити да брине о њима, обезбеђујући да нико не остане без својих примања и егзистенције. Овакав однос према радницима и институцијама које се старају о култури, образовању и идентитету српског народа је недопустив. Захтевамо хитну реакцију међународне заједнице и заштиту основних људских права, јер је данашњи упад још један доказ да власти у Приштини настављају са систематском кампањом угрожавања Срба. Српска листа ће наставити да штити свој народ, његово право на рад, живот и опстанак на својим вековним огњиштима - наводи се у саопштењу.