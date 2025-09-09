ГРЧКА И АДЕТОКУМБО У ПОЛУФИНАЛУ ГДЕ ИХ ЧЕКА ТУРСКА: Литваницима узалуд Валанчунас и дабл-дабл
Кошаркаши Грчке играће у полуфиналу Евробаскета, пошто су у четвртфиналу победили Литванију 87:76.
У полуфиналу их чека Турска, која је је у четвртфиналу савладала селекцију Пољске резултатом 91:77.
То је прво полуфинале за Грчку још од 2009. године, а кључну улогу имао је Јанис Адетокумбо.
Суперзвезда Милвоки Бакса одиграо је меч за памћење - 29 поена (9/14 за два, 11/16 слободна бацања), уз 6 скокова и 4 украдене лопте. Пратили су га Василис Толиопулос са 17 и Костас Слукас са 11 поена.
Код Литваније бољи од осталих био је Јонас Валанчунас са 24 поена и 15 скокова.
Литванија је изузетно јако и агресивно почела меч, па је после непуна три минута игре водила са 7:0. Грчка се мучила, тражила је свој ритам, успела да га нађе, па је Куртинаитис морао да узме минут одмора, јер је Грчка на крилима Јаниса Адетонкунба, стигла до преокрета – 13:12. Уследила је беспоштедна борба за сваку лопту и педаљ паркета, а Грчка је мини серијом 5:0 стигла до 24:19. Јанис Адетокунбо је постигао 11, Костас Митоглу пет, Тајлер Дорси три поена. Код Литваније, Гитас Реџевичијус је постигао пет, Јонас Валанчијунас и Марек Блажевич по четири поена.
Грчка је подигла степен агресивности у одбрани на гранитни ниво, умешно су кажњавали добар проток лопте и отворене позиције за шут, па су после тројке Костаса Слукаса имали двоцифрену предност – 35:24. Уследила је реакција Литванаца, стигли су до 38:39, Грчка се мучила у оба смера, а Василис Спанулис је био приморан да узме минут одмора. После којег је Грчка стигла до 44:38. Јанис Адетокунбо је постигао 15, Василис Толиопулос девет, Константинос Митоглу пет поена. Код Литваније, Јонас Валанчијунас је постигао 15, Гитас Раџевичијус седам, Арнас Величка шест поена.
Грци су затворили Валанчијунаса, остали играчи Литваније нису имали решења у нападу, није бриљирала ни Грчка, али је мало по мало, стигла до двоцифрене предности на пет минута пре краја трећег квартала – 51:41. Уочи последњег квартала, Грчка је водила са 64:52 и деловало је да сигурним корацима иде ка пласману у полуфинале, пре свега због изузетно чврсте, готово гранитне одбране. Очекивала се реакција Литванија, трудили су се изабраници Римаса Куртинаитиса да стигну до неизвесне завршнице, али је нешто више од шест минута пре краја, све било јасно, Грчка је имала капитал од 16 поена – 73:57, а недуго затим је мисли усмерила ка полуфиналном дуелу против селекције Турске.