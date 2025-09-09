light rain
ТУРСКА У ПОЛУФИНАЛУ ЕВРОБАСКЕТА: Побеђена Пољска у четвртфиналу, Шенгун се уписаo у историју

turska poljska
Фото: fiba.basketball

Кошаркаши Турске пласирали су се у полуфинале Европског првенства, пошто су у Риги у четвртфиналу победили селекцију Пољске резултатом 91:77 (19:19, 27:13, 19:18, 26:27).

Турска кошаркашка репрезентација изборила је пласман међу најбоље четири селекције на Еуробаскету, а најзаслужнији за тај успех био је центар Хјустон Рокетса Алперен Шенгун. Млади ас уписао се у историју европских првенстава, поставши најмлађи играч који је остварио трипл-дабл учинак и тек шести којем је то пошло за руком на овом такмичењу.

Занимљиво, последњи пут да су два играча успела да забележе трипл-дабл на истом Еуробаскету десило се пре више од три деценије, а сада је, поред Шенгуна, то успео и Лука Дончић.

Против Пољске Шенгун је блистао са 19 поена, 12 скокова и 10 асистенција. Пратили су га Ларкин и Хазер са по 13 поена, Сипахи је додао 11, док су Осман, Коркмаз и Османи завршили меч са по 10 поена.

На другој страни, најефикаснији су били Џордан Лојд и Матеуш Понитка, који су убацили по 19 поена.

Меч је почео изједначено, прва четвртина завршена је резултатом 19:19. Ипак, Турска је у финишу првог полувремена преузела контролу и серијом кошева стигла до двоцифрене предности (36:26). Разлика је у трећој деоници расла и до 20 поена, а иако су се Пољаци приближили на 76:70 у финишу, кључни тренуци припали су Турцима. Након изгубљене лопте ривала, Хазер и Османи погодили су тројке за 84:72, чиме је дилема о победнику била решена.

Преостала два четвртфинала ЕП биће одиграна сутра, а састаће се: Финска - Грузија (16) и Немачка - Словенија (20).

Евробаскет Турска Пољска полуфинале
Спорт Кошарка
