БЕЗ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ У СРЕДУ Топлана ће изводити планиране радове, ево кад се очекује нормализација у испоруци
09.09.2025. 12:09 12:56
Коментари (0)
Због планираних радова на TO „Запад“, у среду, 10. септембра, доћи ће до прекида у испоруци топлотне енергије за припрему топле потрошне воде.
Како саопштавају из ЈКП "Новосадска топлана" од 8 сати топлу потрошну воду неће имати објекти на конзумном подручју ТО „Запад“.
Нормализација у испоруци топлотне енергије за припрему топле потрошне воде, како су саопштили из овог предузећа, очекује се истог дана, 10. септембра, у касним послеподневним часовима.