broken clouds
27°C
09.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
100.0081
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БЕЗ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ У СРЕДУ Топлана ће изводити планиране радове, ево кад се очекује нормализација у испоруци

09.09.2025. 12:09 12:56
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
вода
Фото: Pixabay.com

Због планираних радова на TO „Запад“, у среду, 10. септембра, доћи ће до прекида у испоруци топлотне енергије за припрему топле потрошне воде.

Како саопштавају из ЈКП "Новосадска топлана" од 8 сати топлу потрошну воду неће имати објекти на конзумном подручју ТО „Запад“.

Нормализација у испоруци топлотне енергије за припрему топле потрошне воде, како су саопштили из овог предузећа, очекује се истог дана, 10. септембра, у касним послеподневним часовима.

топла вода ЈКП „Новосадска топлана”
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај