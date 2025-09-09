light rain
ЕНГЛЕЗИ ЗВИЖДАЛИ НА "БОЖЕ ПРАВДЕ": Срби одмах узвратили, дечак показао три прста

09.09.2025. 21:28
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
srbija2
Фото: Printscreen/Arena sport

Фудбалска репрезентација Србије у оквиру петог кола квалификација игра против Енглеске на свом терену, где је распродат стадион.

Макар је распродато оно што је било доступно, док је дошао и доста велик број навијача из Енглеске, али су им Срби извиждали химну.

Пред меч је било неколико упозорења око потенцијалног расизма, чак је и један новинар на конфернецији пред меч инситирао с питањима Харију Кејну и Томасу Тухелу, који су шмекерски одговороили на то.

Сада на почетку меча је виђено и звиждање химнама са обе стране. Прво су навијачи Србије извиждали Енглезе, док је посебно био занимљив и један оммак који је показао три прсат испред фудбалера Енглеске. Осим тога, недуго затим, чак су и Енглези извиџали химну наше земље.

Један дечак је шмекерски показао три прста.

Звиждање на обе химне помежете погледати ОВДЕ.

фудбалери србије енглеска квалификације светско првенство
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
