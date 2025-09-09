ЕНГЛЕЗИ ЗВИЖДАЛИ НА "БОЖЕ ПРАВДЕ": Срби одмах узвратили, дечак показао три прста
Фудбалска репрезентација Србије у оквиру петог кола квалификација игра против Енглеске на свом терену, где је распродат стадион.
Макар је распродато оно што је било доступно, док је дошао и доста велик број навијача из Енглеске, али су им Срби извиждали химну.
Пред меч је било неколико упозорења око потенцијалног расизма, чак је и један новинар на конфернецији пред меч инситирао с питањима Харију Кејну и Томасу Тухелу, који су шмекерски одговороили на то.
Сада на почетку меча је виђено и звиждање химнама са обе стране. Прво су навијачи Србије извиждали Енглезе, док је посебно био занимљив и један оммак који је показао три прсат испред фудбалера Енглеске. Осим тога, недуго затим, чак су и Енглези извиџали химну наше земље.
Један дечак је шмекерски показао три прста.
Звиждање на обе химне помежете погледати ОВДЕ.