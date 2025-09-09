ГРАДСКИ МУЗЕЈ ПРЕДСТАВИО КУЛТУРУ НАЈВЕЋЕ МУСЛИМАНСКЕ ЗЕМЉЕ НА СВЕТУ Све боје Индонезије преплавиле Сомбор
Градски музеј Сомбор, у сарадњи са Амбасадом Републике Индонезије, приредио је „Вече Индонезије“ поводом отварања изложбе „Индонезија: Боје архипелага“, посвећене најмногољуднијој муслиманској земљи.
Овој вечери и изложби је претходила и посета званичне дипломатске делегације центру Западнобачког округа, а домаћин сусрета била је Регионална привредна комора.
Вече посвећено „земљи хиљада острва“ привукло је пажњу великог броја посетилаца који су имали прилику да виде традиционалне плесове, ношње, маске, музичке инструменте, упечатљиве фото–панеле, дегустирају јела. Изложбу су званично отворили амбасадор Републике Индонезије у Републици Србији Андреан Ервин и директор Градског музеја Давид Фирањ.
- Надам се да ће вечерашњи наступи, музика и кухиња, заје-дно са изложбом која је отворена наредних дана, подстаћи веће разумевање и уважавање Индонезије, било кроз културне везе, пријатељство или будуће путовање - истакао је приликом отварања амбасадор Ервин, док је његов домаћин Фирањ нагласио да током седам дана посетиоци могу погледати изванредну изложбу која сведочи о бројним традицијама десетина хиљада острва које чине данашњу Индонезију и тако се упознати са културом ове хиљадама километара далеке земље.
Регионална привредна комора приредила је састанак индонезиј-ске делегације са представницима локалне самоуправе и привредницима. Како је речено у РПК, повод састанка био је успостављање и унапређење сарадње између Града Сомбора и Републике Индонезије са посебним нагласком на области привреде и културе. Ово је била прва званична посета амбасадора Ервина једном граду наше земље, сем главног града, коју је искористио за упознавање са привредним потенцијалима нашег краја, као и са културном и историјском баштином. Амбасадор је овом приликом најавио међународни сајам „Trade Expo Indonesia”, који ће се одржати у октобру.