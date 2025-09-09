АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ У СРЕДУ У СПОРТСКОМ ЦЕНТРУ „БЕОЧИН“ Најнеопходније А и О крвне групе, као и све са негативним РХ фактором
Црвени крст Беочин, у сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине, позива све хумане грађане да се прикључе акцији добровољног давања крви која ће се одржати у среду, 10. септембра од 8 до 11 часова у Спортском центру „Беочин“.
Како у Црвеном крсту наводе, позив је упућен свима уз напомену да су залихе на изузетно ниском нивоу за А и О крвну групу, као и за све крвне групе са негативним РХ фактором. Подсећамо да једна јединица дате крви може бити од помоћи за чак три угрожена пацијента а редовно снабдевање крвљу могуће је искључиво захваљујући добровољним даваоцима који су непроцењиво важна карика у ланцу спасавања људских живота.
Добровољно давалаштво крви један је од најплеменитијих чинова солидарности и хуманости а крв је незаменљив лек који се не може произвести и свакодневно је потребна пацијентима широм наше земље, највише повређенима у саобраћајним несрећама, оболелима од леукемије и других малигних болести, пацијентима на операцијама и другима.
Крв могу дати све здраве особе од 18 до 65 година, телесне масе преко 50 килограма. Потребно је да се давалац крви осећа добро на дан давања крви и да није под терапијом. Период између два давања крви за жене је најмање 16, а за мушкарце најмање 12 недеља. Давање крви је безбедно и не угрожава здравље даваоца – напротив, редовно давање крви подстиче обнову организма и
контролише здравствено стање.