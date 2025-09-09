„Снажан савезник и пријатељ САД“
„УПОЗОРИО САМ КАТАР, АЛИ НАЖАЛОСТ ПРЕКАСНО“ Трамп: Одлука да се изведе напад била је искључиво Нетанјахуова
ВАШИНГТОН: Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да је одлуку Израела да нападне Катар донео искључиво израелски премијер Бенјамин Нетанјаху.
Једнострано бомбардовање Катара, суверене државе и блиског савезника Сједињених Америчких Држава, која напорно ради и храбро преузима ризике заједно са нама како би посредовала у постизању мира, не доприноси циљевима ни Израела ни Америке, написао је Трамп на мрежи Truth social.
Међутим, елиминисање Хамаса, ''који је профитирао на патњи становника Газе'', јесте вредан циљ, додао је Трамп.
Одмах сам наложио специјалном изасланику Стиву Виткофу да обавести Катар о предстојећем нападу, што је он и учинио, али нажалост, прекасно да би напад био заустављен, истакао је Трамп.
Он је навео да Катар сматра снажним савезником и пријатељем САД и да му је веома жао због локације која је нападнута.
Желим да сви таоци, као и тела погинулих, буду ослобођени и да се овај рат заврши, одмах, поручио је Трамп.
Канцеларија израелског премијера Бењамина Нетањахуа саопштила је да је он наредио напад на Катар након терористичког напада у Јерусалиму у понедељак, за који је одговорност преузела палестинска милитантна група Хамас.
Хамас је потврдио да су петорица његових чланова погинули у израелском нападу на Доху, али тврди да Израел "није успео у покушају атентата на преговарачки тим" групе.