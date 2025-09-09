(ВИДЕО) ОДЈЕКУЈУ ЕКСПЛОЗИЈЕ У ГЛАВНОМ ГРАДУ КАТАРА Израел напао положаје Хамаса у Дохи!
ДОХА: У главном граду Катара, Дохи, одјекнуло је неколико снажних експлозија.
Дим се могао видети изнад четврти Катара - навео је један сведок, док је други становник изјавио за "Al Arabiya English" да је чуо "најмање пет детонација".
Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) потврдиле су да је реч о њиховом нападу усмереним на високе званичнике Хамаса.
According to Israeli officials who spoke to Axios, the explosions in the Qatari capital of Doha are assassination attempts against senior officials with Hamas. pic.twitter.com/E0vIYuj2lF
— OSINTdefender (@sentdefender) September 9, 2025
- ИДФ и ИСА (Израелска безбедносна агенција) извели су прецизан удар на врх терористичке организације Хамас. Чланови руководства годинама су предводили операције Хамаса, директно су одговорни за брутални масакр од 7. октобра, као и за организовање и вођење рата против државе Израел - наводи се у саопштењу.
- Пре напада предузете су мере како би се смањио ризик по цивиле, укључујући коришћење прецизног наоружања и додатних обавештајних података. ИДФ и ИСА ће наставити одлучно да делују како би поразили Хамас, одговоран за масакр 7. октобра - додаје се.