09.09.2025.
Нови Сад
(ВИДЕО) ОДЈЕКУЈУ ЕКСПЛОЗИЈЕ У ГЛАВНОМ ГРАДУ КАТАРА Израел напао положаје Хамаса у Дохи!

09.09.2025. 15:51
Пише:
Дневник
Извор:
24 sedam
rat
Фото: Printscreen/X

ДОХА: У главном граду Катара, Дохи, одјекнуло је неколико снажних експлозија.

Дим се могао видети изнад четврти Катара - навео је један сведок, док је други становник изјавио за "Al Arabiya English" да је чуо "најмање пет детонација".

Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) потврдиле су да је реч о њиховом нападу усмереним на високе званичнике Хамаса.

- ИДФ и ИСА (Израелска безбедносна агенција) извели су прецизан удар на врх терористичке организације Хамас. Чланови руководства годинама су предводили операције Хамаса, директно су одговорни за брутални масакр од 7. октобра, као и за организовање и вођење рата против државе Израел - наводи се у саопштењу.

- Пре напада предузете су мере како би се смањио ризик по цивиле, укључујући коришћење прецизног наоружања и додатних обавештајних података. ИДФ и ИСА ће наставити одлучно да делују како би поразили Хамас, одговоран за масакр 7. октобра - додаје се.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

израелско палестински конфликт хамас Ракетирање Катар
Извор:
24 sedam
Пише:
Дневник
Вести Свет
