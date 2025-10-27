ТРАМП ЗДРАВ КАО ДРЕН! Најстарији инаогурисани амерички председник у историји у ОДЛИЧНОМ СТАЊУ
ВАШИНГТОН: Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас је током последње посете Војно-медицинском центру "Волтер Рид" обавио снимање магнетном резонанцом (МР), а његов лични лекар Шон Барбабела истакао је да је Трамп у "одличном здравственом стању".
"Да, имао сам преглед магнетном резонанцом. Резултат је био савршен", рекао је Трамп новинарима током лета за Токио, али није желео да открије разлог прегледа, поручивши да се "обрате лекарима", пренео је Ројтерс.
Трампов лични лекар Шон Барбабела навео је у саопштењу да председник "остаје у изузетном здравственом стању, са снажним кардиоваскуларним, плућним, неуролошким и физичким способностима".
Према његовим речима, преглед је био део припрема за Трампова предстојећа путовања и укључивао је напредна снимања, лабораторијске анализе и превентивне процене здравља.
Бела кућа је у јулу саопштила да је Трамп имао отоке зглобова ногу и модрице на десној руци, након што су фотографије показале да председник има отечене чланке и трагове шминке преко повређеног дела руке.
У тадашњем извештају, доктор Барбабела је навео да су тестови потврдили да је реч о "хроничној венској инсуфицијенцији", честом и бенигном стању код особа старијих од 70 година.
Додао је да су модрице на руци у складу с "благом иритацијом меких ткива" изазваном честим руковањем и употребом аспирина, који Трамп узима у склопу "стандардног кардиоваскуларног превентивног режима".
Нако што је по други пут победио на председничким изборима Трамп је постао најстарији инаугурисани председник у историји САД.
Раније овог месеца, лекар америчког председника рекао је да је у медицинској процени утврђено да је Трамп у "изузетном здравственом стању".
Трамп је данас из Kуала Лумпура допутовао у Токио у званичниу посету Јапану у оквиру своје азијске турнеје.