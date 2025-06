(ФОТО/ВИДЕО) РАСТЕ БРОЈ МРТВИХ У ИРАНУ Настављено међусобно ракетирање, жртава све више

Ово је скоро стотину више од 128 смртних случајева који су до сада званично потврђени.

Људи у очају покушавају да побегну

Након израелских напада на Техеран раније данас, многи становници покушавају да побегну из града и потраже уточиште у удаљенијим подручјима. Продавнице су се затварале једна за другом, а на бензинским пумпама су се формирали дуги редови.

Иако многи покушавају да побегну, многи нису у могућности ни да напусте покрајину због густог саобраћаја.

Iranians are continuing to flee the capital of Tehran tonight, as Israel intensifies its strike campaign against government, military, and infrastructure targets throughout the city, with footage showing major traffic jams on the Babayi Expressway to the northeast of Tehran. pic.twitter.com/GHm0ow1UWz

— OSINTdefender (@sentdefender) June 15, 2025