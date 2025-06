(ВИДЕО) Израелци вечерас оборили иранске пројектиле ван атмосфере, погледајте снимак

Камере су забележиле тренутке када су израелски противракетни системи деловали изнад територије Израела и Јордана, при чему је више пројектила пресретнуто и уништено ван атмосфере, на висини већој од 100 километара. Реч је о технолошки изузетно захтевним операцијама које укључују ударе прецизно навођених пројектила на мету у свемиру, док је она још у лету ка циљу.

Напредни системи

Таква пресретања изводе се уз помоћ напредних система као што су амерички Arrow или THAAD, а циљ је да се балистички пројектили униште пре него што уђу у атмосферу и постану претња на тлу. Обарањем у тако раној фази знатно се смањује ризик од цивилних жртава и материјалне штете.

Two exoatmospheric interceptions seen over Israel during the latest ballistic missile attack by Iran, likely carried out by the Israeli “Arrow-2/3” or by the U.S. Army’s THAAD. pic.twitter.com/jCe9FCmAka

— OSINTdefender (@sentdefender) June 15, 2025