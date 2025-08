ПОКОЉ У АМЕРИЧКОЈ ВОЈНОЈ БАЗИ У пуцњави у Форт Стјуарту рањено пет војника! Нападач ухапшен (ВИДЕО)

Према званичним информацијама, сви повређени су збринути на лицу места и превезени у војну болницу.

Претходно је портпарол војне полиције, потпуковник Ејнџел Томко на званичној Фејсбук страници базе саопштио да је "пријављено више жртава и да ситуација још увек траје".

У саопштењу се наводи да је цела база затворена у 11:04 по локалном времену, а да је нападач ухапшен у 11:35.

Форт Стјуарт је једна од главних америчких војних база, дом Треће пешадијске дивизије, и служи за обуку и распоређивање активних и резервних јединица америчке војске. Налази се око 65 километара југозападно од града Савана, а на њеној територији живи више од 10.000 људи, укључујући војнике, чланове њихових породица и цивилне раднике.

