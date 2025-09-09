ГЛАВНОМ ЖИЛОМ СЕВЕРА ОД МАЂАРСКЕ ДО РУМУНИЈЕ ЗА МАЊЕ ОД ДВА САТА "Осмех Војводине" гради се у више смена, радници и механзација РАДЕ ПУНОМ ПАРОМ

Када пројекат буде завршен, возачи и путници ће, од мађарске до румунске границе, стизати за мање од два сата.

Председник Србије Александар Вучић потврдио је да су сви административни изазови превазиђени и да радови сада теку пуном паром.

„На деоници од Сомбора до Бачког Брега ради се у више смена, што је од кључног значаја за Западнобачки округ. Радови се настављају ка Врбасу, Србобрану, Бечеју и Кикинди, а сада напредују убрзано након решавања свих препрека“, изјавио је Вучић.

Влада Србије формирала је радну групу за надзор и координацију изградње ове саобраћајнице, од граничног прелаза Бачки Брег до Српске Црње. Група ће анализирати досадашњи напредак, надгледати спровођење уговора, предлагати мере за ефикасну реализацију и водити преговоре са потенцијалним извођачима ради утврђивања услова и вредности радова.

Ова саобраћајница, названа по свом облику налик осмеху на мапи, спаја Сомбор и Кикинду. По завршетку, време путовања између граничних прелаза биће скраћено са три на мање од два сата. Од Новог Сада до Сомбора стизаће се за око сат времена, а од Сомбора до Кикинде за око 90 минута. Саобраћајница, на којој ће бити дозвољена брзина до 100 км/ч, почиње кружном раскрсницом код Бачког Брега, а завршава се у близини Кикинде, код раскрснице ка Накову. Пројекат укључује изградњу 46 мостова, 34 надвожњака, пет подвожњака, 35 пропуста, 12 петљи и 13 кружних раскрсница.

Градови кроз које пролази саобраћајница

- Бачки Брег

- Сомбор

- Кула

- Врбас

- Србобран

- Кикинда

- Бечеј