broken clouds
29°C
09.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
100.0081
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ГЛАВНОМ ЖИЛОМ СЕВЕРА ОД МАЂАРСКЕ ДО РУМУНИЈЕ ЗА МАЊЕ ОД ДВА САТА "Осмех Војводине" гради се у више смена, радници и механзација РАДЕ ПУНОМ ПАРОМ

09.09.2025. 14:06 14:29
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Илустрација, Дневник
Фото: Илустрација, Дневник

Почели су интензивни радови na брзој саобраћајници „Осмех Војводине“. Траса дуга 185 километара, повезаће границе Мађарске и Румунијe.

Када пројекат буде завршен, возачи и путници ће, од мађарске до румунске границе, стизати за мање од два сата.

Председник Србије Александар Вучић потврдио је да су сви административни изазови превазиђени и да радови сада теку пуном паром. 

„На деоници од Сомбора до Бачког Брега ради се у више смена, што је од кључног значаја за Западнобачки округ. Радови се настављају ка Врбасу, Србобрану, Бечеју и Кикинди, а сада напредују убрзано након решавања свих препрека“, изјавио је Вучић.

Праћење реализације пројекта

Влада Србије формирала је радну групу за надзор и координацију изградње ове саобраћајнице, од граничног прелаза Бачки Брег до Српске Црње. Група ће анализирати досадашњи напредак, надгледати спровођење уговора, предлагати мере за ефикасну реализацију и водити преговоре са потенцијалним извођачима ради утврђивања услова и вредности радова.

Дневник
Фото: Дневник

Повезивање Војводине

Ова саобраћајница, названа по свом облику налик осмеху на мапи, спаја Сомбор и Кикинду. По завршетку, време путовања између граничних прелаза биће скраћено са три на мање од два сата. Од Новог Сада до Сомбора стизаће се за око сат времена, а од Сомбора до Кикинде за око 90 минута. Саобраћајница, на којој ће бити дозвољена брзина до 100 км/ч, почиње кружном раскрсницом код Бачког Брега, а завршава се у близини Кикинде, код раскрснице ка Накову. Пројекат укључује изградњу 46 мостова, 34 надвожњака, пет подвожњака, 35 пропуста, 12 петљи и 13 кружних раскрсница.

Градови кроз које пролази саобраћајница

- Бачки Брег
- Сомбор
- Кула
- Врбас
- Србобран
- Кикинда
- Бечеј

Припремни радови и археолошка истраживања

Током прошле године обављени су припремни радови, укључујући уклањање пањева, наношење песка и постављање камених слојева. Градоначелник Сомбора Антонио Ратковић обишао је радове у Бачком Брегу, истичући да се убрзано ради на пробијању трасе и да су у току археолошка ископавања на више локација. „Све се одвија по плану“, нагласио је Ратковић.

осмех војводине
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај