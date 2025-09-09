light rain
(ВИДЕО) ХАОС НА "МАРАКАНИ": Ухапшен Енглез!

09.09.2025. 22:59
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
marakana
Фото: ФСС

Навијач Енглеске је ухапшен на стадиону "Рајко Митић" на мечу против Србије у квалификацијама за Светско првенство.

Србија је убедљиво поражена од Енглеске резултатом 5:0 у мечу квалификација за Светско првенство.

Јесу Енглези ушли у овај сусрет као изразити фаворити у овај меч, али се нико није надао нити желео да види баш овакав резултат и игру нашег националног тима.

Међутим, осим игре на терену, велику пажњу су привукла дешавања на трибинама.

Гсотујући навијачи су већ неколико дана у српској престоници, а вечерас на мечу је један, према претпоставкама, покушао да упадне на терен, те је ухапшен и изведен са стадиона.

 

Такође, током утакмице између фудбалера Србије и Енглеске на стадиону "Рајко Митић" у Београду дошло је до сукоба између домаћих навијача и морала је да интервенише полиција и да "заведе ред".

На западној трибини сукобило се неколико група навијача након погрдних скандирања упућених председнику Србије Александру Вучићу.

Навијачи Србије су више пута током утакмице скандирали "Пикси одлази" незадовољни игром Србије.

фудбалери србије квалификације светско првенство навијачи
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
