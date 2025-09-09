ДРАГАН СТОЈКОВИЋ ПОСЛЕ ДЕБАКЛА: "Нисмо ни могли боље да очекујемо", НАВИЈАЧИ МУ ВИКАЛИ: "Пикси одлази"
Селектор Србије Дрган Стојковић Пикси коментарисао је убедљив пораз од Енглеске у квалификацијама за СП 2026. године.
Србија је у Београду доживела дебакл, изгубила је 5:0 на стадиону "Рајко Митић".
"Једно вече за заборав. Чини ми се да је ово морало да се деси, наишли смо на квалитетног противника, велика је разлика, у квалитету, брзини, физици. Нисмо ни могли боље да очекујемо", рекао је Пикси.
Навијачи Србије послали су јасну поруку шта мисле о игри репрезентације против селекције Енглеске.
Одавно навијачи нису у толиком броју дошли да подрже "орлове", посебно што не долази једна таква репрезентација у Београд често. Незадовољство на трибинама кренуло је већ крајем полувремена након што су Енглези нокаутирали Србију у два минута за 2:0. Већ тада је било јасно да је наш тим изгубио овај меч, али ни тада нико није очекивао потпуни дебакл и 0:5. Као најодговорнијег за то навијачи виде селектора Драгана Стојковића Пиксија.
"Пикси, одлази", чуло се са трибина "Маракане".
"Људи имају право на своје мишљење и да искажу незадовољство", изјавио је вечерас селектор фудбалске репрезентације Србије Драган Стојковић на питање новинара да ли ће поднети оставку после пораза од Енглеске у квалификацијама за Светско првенство 2026. године.
"Што се тога тиче, људи имају право на своје мишљење. Имају право да искажу своје незадовољство, као што сам је незадовољан поразом, они су и игром и поразом. То је нормално, то је мој коментар", рекао је Стојковић на конференцији за медије.
Стојковић је рекао да је селекција Енглеске боља у свим сегментима игре.
"Кад имате противника као што је Енглеска, они су далеко бољи у свим сегментима игре. У брзини, физици, техници... Епилог свега тога је пораз и резултат. Оно што је веома битно по мени, јесте да је ово једна реалност, где смо ми и ко смо ми у односу на њих. Немоћни сте против такве екипе, на крају крајева, морате налетети на такву мину. Показало се да су заслужени доминирали, постизали голове, имате и црвени картон, па буде убедљивије. Ничим нисмо заслужили нити могли нешто да урадимо", изјавио је селектор Србије.