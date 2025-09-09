„Не смемо ни да помислимо шта је могло да се догоди“ МАЈКА ИЗ БЕГЕЧА ТРАЖИ БРАЧНИ ПАР КОЈИ ЈЕ СПАСИО ЊЕНОГ СИНА (26): Позив који сам тог јутра добила нећу заборавити никада у животу!
Мом сину је пукла лопатица, на шест места је шивен због делова аутомобила који су му се зарили у тело, али све то је ништа када помислимо да је могао остати заглављен у моменту када је ауто експлодирао! Да није било тих дивних људи, не смемо да мислимо шта се могло догодити, прича Биљана Звиздало, мајка 26-годишњег момка којег је готово сигурне смрти спасао један брачни пар на путу Футог - Бегеч, а који она безуспешно тражи од дана саобраћајне незгоде.
Како каже ова захвална мајка, позив који је добила тог јутра никада у животу неће заборавити.
Дојурили смо одмах, створили смо се ту за пет минута од момента када смо чули шта се десило. Затекла сам сина свог у крви, са њим је био још један човек који му је помогао и остао са њим до нашег доласка. Неколико тренутака након што смо стигли, тргао нас је нагли прасак... Аутомобил је експлодирао! - прича Биљана за Блиц.
Спас у последњи час
Саобраћајна незгода се догодила на путу Футог - Бегеч у суботу, негде око 10 сати ујутру, а према Биљаниним речима, њен син је изгубио контролу над воланом након претицања.
Син нам је испричао да је кренуо да претекне аутомобил испред, па да је у том претицању вероватно закачио траву поред пута. Следеће што зна је да је изгубио контролу над воланом и да је ауто кренуо да се окреће све док се није забио у канал. Одмах је кренуо да куља црни дим из аута, али син је био заглављен и није могао да изађе. Тада је наишао тај брачни пар - прича још увек узнемирена мајка.
Према Биљаниним речима, захваљујући упорности и прибраности ових људи, њен син је прошао само са лакшим повредама.
Шкољка аута је била потпуно смрскана, врата нису могла да се отворе, али ови добри људи су били упорни и некако су на крају успели да га извуку. Захваљујући томе што су били присебни, одвели су мог сина доста даље од аута, тако да у моменту експлозије није био близу - каже са захвалношћу у гласу.
Како додаје, све то је сазнала од сина, али и још једног човека који му је помогао.
До момента када смо ми стигли, ови добри људи су отишли, јер су негде журили, а ја сам детаље сазнала од једног човека који је са сином остао и коме сам такође јако захвална. Он је дао сину телефон да нас позове, био са њим док нисмо стигли. Стао је да помогне иако је имао мало дете у ауту. Отишли су тек када је ауто експлодирао и јадно дете се уплашило - прича у даху Биљана Звиздало.
Брачни пар још није пронађен
Мајци је највише жао што још увек није успела да пронађе људе којима је толико захвална.
Верујте да не знам како бих им се довољно захвалила, али осећам велику потребу то да учиним, јер су спасили моје дете. Нема тога што могу учинити да им се довољно захвалим, да није њих било, не смем да мислим шта би се догодило - каже ова мајка из Бегеча уз наду да ће јој се добри људи јавити када виде да их тражи.