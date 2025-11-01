broken clouds
КРВАВИ ДАН У ГАЗИ Расте број жртава, у протекла 24 сата убијено најмање пет особа

01.11.2025. 14:06 14:08
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com

Најмање пет људи убијено у Појасу Газе у протекла 24 часа, саопштило је данас Министарство здравља те енклаве.

Како се наводи, у истом периоду откривено је и 17 тела.

Тиме је број жртава од почетка рата у Гази октобра 2023. године достигао 68.858, уз 170.664 рањене особе, преноси Ал Џазира.

“Више жртава још увек се налазе испод рушевина и по улицама, на местима на којима службе хитне помоћи и тимови цивилне одбране нису у могућности да им приђу”, истиче се у саопштењу.

Министарство додаје и да је од почетка примирја 11. октобра убијено 226 Палестинаца у Гази током израелских напада.

Рањене су 594 особе, а 499 тела откривено је под рушевинама.

