БАЧУЛОВ ЗБРИНУТ У УРГЕНТНОМ ЦЕНТРУ Пожалио се на бол у грудима и отежано дисање
БЕОГРАД: Одборник Скупштине Новог Сада Миша Бачулов, који је ухапшен због сумње да је планирао своје тровање и да за то оптужи председника Србије, збринут је у Ургентном центру због болова у грудима.
"Оно што могу да вам кажем, да је пацијент 43 године старости примљен у Ургентни центар због болова у грудима. Иначе, анамнестички ради се о пацијенту који је спортиста, тренира, због не узимања терапије, оно што се на шта се пожалио на бол у грудима и отежано дисање", навела је начелница пријема Ургентног центра Марија Миленковић за Информер на питање какво је здравствено стање Бачулова поводом информације да му је јуче позилило током полицијског задржавања.
Докторка Миленковић је додала да је пацијент у Ургентном центру збринут у кратком временском интервалу, да су га прегледали лекари ургентне медицине при пријему, а затим и кардиолог.
"По одлуци кардиолога, примљен је у коронарну јединицу. Што се нас тиче, за 15 минута здравствени радници су обавили преглед и пријем, као и за сваког пацијента што би урадио Ургентни центар који дежура 24 сата, 365 дана у години", рекла је Миленковићева.
По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду припадници Управе криминалистичке полиције МУП-а ухапсили су јучче Мишу Бачулова и још једну особу због сумње да су са још најмање једним НН лицем планирали да Бачулов буде отрован и да за то оптуже председника Србије Александра Вучића.
Сумња се да су они планирали и договарали радње којима се стварају услови за непосредно извршење кривичног дела напад на уставно уређење, саопштено је из тог тужилаштва.
Кривичном пријавом осумњиченима се на терет ставља кривично дело припремање дела против уставног уређења и безбедности Србије.
Одређено им је задржавање до 48 сати у ком року ће бити приведени на саслушање.