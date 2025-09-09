“КОСТУРИ У ДАНСКОМ ОРМАРУ“ Више од 350 жена и девојчица на Гренланду било приморано на контрацепцију ИНУИТИ СИСТЕМАТСКИ ЗЛОСТАВЉАНИ
Више од 350 жена и девојчица припадница домородачког становништва Гренланда, Инуита, укључујући и неке старе 12 година и мање, данске здравствене власти су приморале да користе контрацепцију у случајевима који датирају још из шездесетих, наводи се у независном извештају који је данас објављен.
Многе од инуитских жртава, углавном тинејџерке, биле су подвргнуте уградњи интраутериних контрацептивних спирала или су примале хормонске инјекције за контролу рађања, без објашњења процедуре и без њиховог пристанка, преноси АП.
Владе Данске и Гренланда званично су се извиниле прошлог месеца за своју улогу у историјском злостављању, у очигледном покушају да то учине пре објављивања извештаја, који је обухватао 488 случајева присилне контрацепције између 1960. и краја 1991. године.
Прошле године, готово 150 Гренланђанки поднело је тужбу против Данске и захтеве за одштету њеном Министарству здравља, тврдећи да су данске здравствене власти повредиле њихова људска права.
Данске власти су прошле године саопштиле да су чак 4.500 жена и девојчица, наводно половина плодних жена у Гренланду у то време, уграђене интраутерине контрацептивне спирале између 1960-их и средине 1970-их.
Наводна сврха била је да се ограничи раст становништва у Гренланду спречавањем трудноћа.
Становништво на арктичком острву тада је брзо расло због бољих животних услова и здравствене заштите.
Гренланд је покренуо сопствене програме здравствене заштите 1. јануара 1992. године.