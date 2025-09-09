light rain
Претраживање сајта
Подешавања сајта
“КОСТУРИ У ДАНСКОМ ОРМАРУ“ Више од 350 жена и девојчица на Гренланду било приморано на контрацепцију ИНУИТИ СИСТЕМАТСКИ ЗЛОСТАВЉАНИ

09.09.2025. 22:54 22:56
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com

Више од 350 жена и девојчица припадница домородачког становништва Гренланда, Инуита, укључујући и неке старе 12 година и мање, данске здравствене власти су приморале да користе контрацепцију у случајевима који датирају још из шездесетих, наводи се у независном извештају који је данас објављен.

Многе од инуитских жртава, углавном тинејџерке, биле су подвргнуте уградњи интраутериних контрацептивних спирала или су примале хормонске ин‌јекције за контролу рађања, без објашњења процедуре и без њиховог пристанка, преноси АП.     

Владе Данске и Гренланда званично су се извиниле прошлог месеца за своју улогу у историјском злостављању, у очигледном покушају да то учине пре објављивања извештаја, који је обухватао 488 случајева присилне контрацепције између 1960. и краја 1991. године.

Прошле године, готово 150 Гренланђанки поднело је тужбу против Данске и захтеве за одштету њеном Министарству здравља, тврдећи да су данске здравствене власти повредиле њихова људска права.

Данске власти су прошле године саопштиле да су чак 4.500 жена и девојчица, наводно половина плодних жена у Гренланду у то време, уграђене интраутерине контрацептивне спирале између 1960-их и средине 1970-их.

Наводна сврха била је да се ограничи раст становништва у Гренланду спречавањем трудноћа.

 Становништво на арктичком острву тада је брзо расло због бољих животних услова и здравствене заштите.

Гренланд је покренуо сопствене програме здравствене заштите 1. јануара 1992. године.

 

Гренланд инуити Данска контрацепција злостављање
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
