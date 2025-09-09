НА ШТРАНДУ НОВА ИГРАЛИШТА И КАРТИНГ СТАЗЕ ЗА ДЕЦУ, НА ЈУГОВИЋЕВУ ПРЕДВИЂЕНА ПАРК-ШУМА Погледајте шта се још спрема за суграђане и боравак у новим оазама за најмлађе у Плану генералне регулације подручја „Штранд-Кабел“
Планом генералне регулације рекреативног подручја „Штранд-Кабел“ у Новом Саду, локалитет зелене површине уз комплекс Штранда, Новосађани ће добити нову цркву на Лиману, уређене површине уз приобаље Дунава и незаобилазне спортско-рекреативне површине.
Површине за рекреацију суграђана планиране су у оквиру простора у којима доминира зеленило. Значајнији локалитети у Новом Саду, у приобаљу Дунава- Рибарско острво, Каменичка ада, простор од градске плаже Штранд до Камењара- планирани су за спортско-рекреативне површине.
Према плану и на простору Југовићева, предвиђена је значајна површина за парк-шуму, пише у документу који је на јавном увиду до 20. септембра.
У овим зонама Град Нови Сад планира садржаје за све рекреативце и спортисте, попут трим и бициклистичке стазе, дечијих игралишта, стазе за шетњу, полигони за ролере и скејт борд, дечије картинг-стазе, отворени спортски терени за мале спортове и други садржаји.
У централном делу простора, уз постојећу пешачку стазу која повезује заједничку блоковску површину изван обухвата Плана на парцели број 3720/1 и шетну стазу Сунчаног кеја, на деловима осам парцела, планира се уређење дечјег игралишта и теретане на отвореном.
Дечје игралиште биће опремљено елементима за игру деце који стимулишу активности и психо моторни развој. Подлога ће бити од природних материјала, док у оквиру активне мере саме опреме дечјег игралишта и теретане могућа је поставка тартана.
Дуж саобраћајнице у зони теретане на отвореном планирати поставку заштитне ограде урађене од челичне поцинковане конструкције, између које се поставља челична поцинкована мрежа која ће дати могућност неометаног раста жбунастих и травнатих садница.