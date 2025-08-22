overcast clouds
24°C
22.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1667
usd
100.6068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ БУДУЋА ЦРКВА НА ЛИМАНУ Биће висока 17 метара, урађена у стилу ранохришћанске базилике, а носи јаку симболику- Ово су сви детаљи Плана генералне регулације!

22.08.2025. 13:09 13:25
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
crkva na limanu
Фото: Dnevnik/Screenshot JP "Urbanizam"/Canva/Ilustracija

Планом генералне регулације рекреативног подручја „Штранд-Кабел“ у Новом Саду, локалитета зелене површине уз комплекс Штранда, поред зеленила, паркова и спортско-рекреативног садржаја, биће изграђена и дугоочекивана црква на Лиману.

Како се наводи у Плану генералне регулације рекреативног подручја „Штранд-Кабел“, који је окачен данас на сајту ЈП „Урбанизам“ Нови Сад, у делу уређене зелене површине планира се верски објекат, габарита дефинисаним регулационим линијама према графичком приказу број 3 „План регулације површина јавне наменe“ у размери 1:1000. 

Према плану, верски објекат представља тробродну, тзв. оријенталну или ранохришћанску базилику, у којој су сва три брода под једним кровом.

Предвиђен је са три апсиде, односно свода (средња спољна петострана и две бочне полукружне двостране). Спољашњи нартекс или припрата има две куле као бочне завршетке. Нартекс представља простор у западном делу црквене грађевине, а првобитно је био намењен некрштенима и покајницима у ранохришћанским базиликама, а који је био одвојен од остатка цркве зидом и вратима.

crkva
Фото: unsplash.com/Tanja Tepavac/Ilustracija

Његово приземље представља један отворен портик, наткривени део испред улаза у цркву који се најчешће налази на стубовима, а његова горња позиција према плану има једну галерију. 

Такође, план подразумева да ће фасада бити од опеке, камена и другог природног материјала. Висина будуће богомоље на Лиману биће максимално 17,70 m (са крстом на торњу).

Нацрт плана генералне регулације рекреативног подручја „Штранд–Кабел“ у Новом Саду налази се на јавном увиду до 20. септембра 2025. Године, а може се погледати на сајту ЈП „Урбанизам“, као и у просторијама јавног предузећа.

plan
Фото: Screenshot JP "Urbanizam" Novi Sad

Црква ће бити посвећена страдалима у Новосадској рацији

Новосадска рација, злочин урезан у генерације Новосађана, догодила се у јануару 1942. Године и представља један од најтрагичнијих догађаја у јужнобачком округу током Другог светског рата. 

Од 21. до 23. јануара 1942., мађарска војска, жандармерија и полиција спровеле су рацију у Новом Саду, под изговором потраге за „партизанима“,  а ухапшени су многи цивили — мушкарци, жене, деца и старци- без доказа, суђења или кривице.

Жртве су одвођене до залеђене обале Дунава, на Штранд, где су масовно стрељане и бацане под лед, а по неким сведочењима, мајке су морале да буду те које су своју децу бацале у реку. 

štrand
Фото: unsplash.com/Nikola Đuza/Ilustracija

У незапамћеном масакру животе је изгубило 1.400 грађана, међу којима су били Срби, Јевреји и Роми.

У знак успомене на жртве у овом злочину, невино страдале, градски челници су одлучили да подигну цркву управо на месту где су људи највише изгубили живот, на Штранду.

 

црква лиман Новосађани
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СТРАШНЕ СУДБИНЕ УБИЈЕНИХ У НОВОСАДСКОЈ РАЦИЈИ Паула је све посветила новосадској деци, рестауратор Паја се тек оженио, а Славко био ученик- Њихове животе прекинуо је МАСОВНИ МАСАКР
Новосадска рација

СТРАШНЕ СУДБИНЕ УБИЈЕНИХ У НОВОСАДСКОЈ РАЦИЈИ Паула је све посветила новосадској деци, рестауратор Паја се тек оженио, а Славко био ученик- Њихове животе прекинуо је МАСОВНИ МАСАКР

23.01.2025. 09:37 12:42
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РАНОХРИШЋАНСКА БАЗИЛИКА Црква мученика бачких на Лиману биће изграђена по угледу на СВЕТУ СОФИЈУ у Охриду

РАНОХРИШЋАНСКА БАЗИЛИКА Црква мученика бачких на Лиману биће изграђена по угледу на СВЕТУ СОФИЈУ у Охриду

03.04.2024. 20:10 20:15
Волим
0
Коментар
0
Сачувај