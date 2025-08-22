(ФОТО) ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ БУДУЋА ЦРКВА НА ЛИМАНУ Биће висока 17 метара, урађена у стилу ранохришћанске базилике, а носи јаку симболику- Ово су сви детаљи Плана генералне регулације!
Планом генералне регулације рекреативног подручја „Штранд-Кабел“ у Новом Саду, локалитета зелене површине уз комплекс Штранда, поред зеленила, паркова и спортско-рекреативног садржаја, биће изграђена и дугоочекивана црква на Лиману.
Како се наводи у Плану генералне регулације рекреативног подручја „Штранд-Кабел“, који је окачен данас на сајту ЈП „Урбанизам“ Нови Сад, у делу уређене зелене површине планира се верски објекат, габарита дефинисаним регулационим линијама према графичком приказу број 3 „План регулације површина јавне наменe“ у размери 1:1000.
Према плану, верски објекат представља тробродну, тзв. оријенталну или ранохришћанску базилику, у којој су сва три брода под једним кровом.
Предвиђен је са три апсиде, односно свода (средња спољна петострана и две бочне полукружне двостране). Спољашњи нартекс или припрата има две куле као бочне завршетке. Нартекс представља простор у западном делу црквене грађевине, а првобитно је био намењен некрштенима и покајницима у ранохришћанским базиликама, а који је био одвојен од остатка цркве зидом и вратима.
Његово приземље представља један отворен портик, наткривени део испред улаза у цркву који се најчешће налази на стубовима, а његова горња позиција према плану има једну галерију.
Такође, план подразумева да ће фасада бити од опеке, камена и другог природног материјала. Висина будуће богомоље на Лиману биће максимално 17,70 m (са крстом на торњу).
Нацрт плана генералне регулације рекреативног подручја „Штранд–Кабел“ у Новом Саду налази се на јавном увиду до 20. септембра 2025. Године, а може се погледати на сајту ЈП „Урбанизам“, као и у просторијама јавног предузећа.
Црква ће бити посвећена страдалима у Новосадској рацији
Новосадска рација, злочин урезан у генерације Новосађана, догодила се у јануару 1942. Године и представља један од најтрагичнијих догађаја у јужнобачком округу током Другог светског рата.
Од 21. до 23. јануара 1942., мађарска војска, жандармерија и полиција спровеле су рацију у Новом Саду, под изговором потраге за „партизанима“, а ухапшени су многи цивили — мушкарци, жене, деца и старци- без доказа, суђења или кривице.
Жртве су одвођене до залеђене обале Дунава, на Штранд, где су масовно стрељане и бацане под лед, а по неким сведочењима, мајке су морале да буду те које су своју децу бацале у реку.
У незапамћеном масакру животе је изгубило 1.400 грађана, међу којима су били Срби, Јевреји и Роми.
У знак успомене на жртве у овом злочину, невино страдале, градски челници су одлучили да подигну цркву управо на месту где су људи највише изгубили живот, на Штранду.