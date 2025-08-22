ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗГРАДЊУ ЦРКВЕ НА ЛИМАНУ Градоначелник Мићин о плану за богомољу: Следећих 30 дана биће окачен на огласној табли ЈП "Урбанизма", грађани ће моћи да га виде
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин говорио је за Пинк телевизију и истакао да је у граду ситуација је мирнија у односу на оно што се дешавало претходних дана.
-Оно што смо видели у Новом Саду када су нападали просторије СНС је мени потпуно несхватљиво. Ишли су дотле да су носили крампове и ломили банкине и тиме гађали. Почупали су климе, намештај су демолирали, а неки и однели. Сутрадан сам отишао на лице места и разговарао са једно 50ак људи. Сви су били пренеражени с оним што се десило и сви су били забринути. Оно што је било страшно те вечери, припадници Кобри кажу да никада нису доживели такву мржњу. Та количина мржње у својој каријери нису видели. Направили су огромну грешку са толиким насиљем, а да не говорим када су блокирали суд. Радивоје Јововић је ухапшен, он је физички онемогућавао судију да уђе, после се опирао хапшењу. Манипулација је њихов алат. Они то стално раде у Новом Саду- истакао је Мићин.
Он је нагласио и да у Новом Саду влада ситуација да некоме сметају српске тробојке.
-То говори како ти људи поштују државу и заставу. Смета им и изградња цркве на Лиману. Изградња ће тек доћи. С поносом кажем, објављен је јавни оглас где ћемо објавити план за будућу цркву на Лиману, следећих 30 дана биће окачен на ЈП "Урбанизам" на огласној табли и грађани ће моћи да га виде и поднесу своје примедбе. Не знам зашто би некоме сметала црква, тамо је мир и спокој. Поготово на месту где ће бити меморијални центар за жртве рације у Новом Саду. Све је симболика- изјавио је градоначелник.
Први човек Града истакао је да неко покушава да прикаже да су сви људи против СНС, али да на терену уопште није тако.
- Много људи подржава СНС. Они не нуде ништа. Ја се не повлачим нигде- закључио је Мићин.