broken clouds
29°C
09.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
100.0081
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Сахране за среду, 10. септембар

09.09.2025. 14:38 14:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Дневник (С. Шушњевић)

На Градском гробљу у Новом Саду у среду ће бити сахрањени:

Васил Стојана Спасеновски (1945) у 09:45 – испраћај

Владимир Машана Ђукановић (1941) у 11:15

Борка Ђуре Обровац (1939) у 12:00

Босиљка Видоја Ћесаровић (1951) у 12:45

Илија Николе Митровић (2005) у 13:30

Милован Љубомира Младеновић (1942) у 14:15

Душанка Ђуре Мушицки (1951) у 15:00

Православно гробље, Сремска Каменица

Сретко Симе Палалић (1946) у 11:00

Доње ново гробље, Футог

Јелка Петра Алексић (1940) у 13:00

Ново гробље, Петроварадин

Милена Слободана Поповић (1962) у 13:00

Гробље у Степановићеву

Весна Велимира Дрвенџија (1944) у 15:00

сахране
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај