Сахране за среду, 10. септембар
09.09.2025. 14:38 14:39
Коментари (0)
На Градском гробљу у Новом Саду у среду ће бити сахрањени:
Васил Стојана Спасеновски (1945) у 09:45 – испраћај
Владимир Машана Ђукановић (1941) у 11:15
Борка Ђуре Обровац (1939) у 12:00
Босиљка Видоја Ћесаровић (1951) у 12:45
Илија Николе Митровић (2005) у 13:30
Милован Љубомира Младеновић (1942) у 14:15
Душанка Ђуре Мушицки (1951) у 15:00
Православно гробље, Сремска Каменица
Сретко Симе Палалић (1946) у 11:00
Доње ново гробље, Футог
Јелка Петра Алексић (1940) у 13:00
Ново гробље, Петроварадин
Милена Слободана Поповић (1962) у 13:00
Гробље у Степановићеву
Весна Велимира Дрвенџија (1944) у 15:00