(ВИДЕО) ПОТРЕС СЕ ОСЕТИО КИЛОМЕТРИМА Снажна детонација у фабрици војних експлозива у Тенесију

10.10.2025. 18:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
НЕШВИЛ: Снажна експлозија погодила је данас фабрику за производњу војних експлозива "Accurate Energetic Systems" у Тенесију, изазивајући потрес који се осетио километрима далеко и изазвао хитну реакцију служби за ванредне ситуације, саопштиле су власти и сведоци.

Експлозија се догодила у близини града Бакснорт, око 97 километара југозападно од Нешвила, према информацијама из канцеларије шерифа округа Хикман, пренео је АП. 

Хитне службе су брзо обавиле апел путем друштвених мрежа, позивајући људе да избегавају то подручје како би омогућили спасиоцима да обаве свој посао.

Медицински техничар округа Хикман, Дејвид Стјуарт, рекао је да није било информација о повређенима, јер хитне службе нису могле одмах да приступе месту догађаја.

Власти још раде на процени ситуације и спречавању даљих експлозија, док се чекају даљи извештаји о повређенима и штети.

експлозија у фабрици
