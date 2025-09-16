МАЈКА ГА ЧЕСТО ГЛЕДАЛА КАКО ПЛАЧЕ
НА САХРАНИ ТИНЕЈЏЕРА САМО ЈЕДАН ВРШЊАК Очајан дечаков брат се ОТВОРЕНИМ ПИСМОМ обратио ПРЕМИЈЕРКИ, ПАПИ И МИНИСТРУ ПРОСВЕТЕ
Италија је у шоку након што је 14-годишњи дечак Паоло Мендико извршио самоубиство 11. септембра, само пар сати пре почетка нове школске године.
Тужиоци у Касину су сада покренули истрагу о подстицању на самоубиство, док његова породица тврди да је био жртва сталног малтретирања које су више школа игнорисале.
"Наш син је био прогоњен. Увек смо све пријављивали школи. Али су нас игнорисали. Био је добар ученик, али је у последње време говорио да више не воли школу. У основној школи се суочавао са агресијом својих другова из разреда и подсмевањима од стране наставника; у средњој школи су га малтретирали професори. Још малтретирања, још патње. Колико пута сам га видела како плаче", рекла је његова мајка Симонета ла Мара.
Према речима његових родитеља, Паола су задиркивали и подсмевали му се због његове дуге, плаве косе и називали су га женским именима: Паола, Паолета, цурица...
"Чекали су га у купатилу, прво је био један, а онда их је било све више. Завршило се тек кад се Паоло ошишао", рекли су они.
Породица је такође описала раније инциденте, укључујући жалбу у основној школи када је један друг из разреда претио Паолу пластичним шрафцигером, док наставник није интервенисао.
Само један од његових другова из разреда присуствовао је његовој сахрани, рекли су родитељи.
"На сахрани мог сина дошао је само један од његових школских другова, а у прошлости је било наставника који су подстицали малтретирање и очигледно игнорисали наше жалбе", рекла је мајка дечака.
Писмо брата Ђорђи Мелони
Након његове смрти, Паолов брат Иван Роберто Мендико написао је отворено писмо премијерки Ђорђи Мелони и министру просвете Ђузепеу Валдитари, као и папи, захтевајући хитне реформе.
"Дана 11. септембра 2025. године, мој брат Паоло, који је имао само 14 година, одлучио је да себи одузме живот након вишеструких епизода малтретирања које је претрпео у Институту Роси. Упркос томе што су ове ситуације више пута пријављиване... нису предузете конкретне мере за заштиту његовог достојанства и безбедности. Стога молим да се смрт мог брата и осталих жртава не заташкава и да се хитно предузму конкретне и одлучне мере за борбу против малтретирања у италијанским школама", написао је он.
Иван је нагласио потребу за "културом превенције, одговорности и поштовања" и рекао да трагедија мора послужити као "позив на буђење који се више не може игнорисати".
Министар просвете Ђузепе Валдитара наредио је две инспекције - једну у Паоловој бившој основној школи и другу у средњој школи у коју се управо уписао. Истражитељи су запленили Паолов телефон и, према извештајима, телефоне неколико његових вршњака.
Његови наставници негирају било какву директну или индиректну одговорност.
Случај је, такође, привукао међународну пажњу, а истрага се наставља.