САЧУВАЈТЕ МИ МЕСТО У ПРВОМ РЕДУ
ДЕЧАК (14) ИЗВРШИО САМОУБИСТВО ЗБОГ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА Није могао да издржи увреде и понижења па изабрао смрт
Заједница у провинцији Латина у Италији у шоку је након смрти дечака (14), који се обесио 11. септембра, само пар сати пре почетка школске године, преносе медији.
Паоло Мендико се обесио у својој спаваћој соби, а према писању медија, наводно је био жртва малтретирања и сајбер насиља.
Паоло је наводно ноћ пре самоубиства послао поруку школским друговима.
"Сачувајте ми место у првом реду у школи", написао дечак, срцепарајући знак који данас добија разарајуће значење.
Према речима чланова његове породице, Паоло је био мета малтретирања у школи и хомофобичних напада. У разреду су га наводно звали "девојчица" и "Паола". Био је добар ученик, волео је пецање са својим оцем и свирао је бас.
Због злостављања је променио и школу, али то није било довољно и у првој години средње школе ноћна мора је поново почела.
"Пуно пута сам га видела да плаче", рекла је његова мајка.
Канцеларија тужиоца у Касину покренула је случај за подстицање на самоубиство, наложивши обдукцију и заплену мобилних телефона дечака, његових рачунара и рачунара неколико његових вршњака.
У међувремену, карабињери истражују могуће инциденте сајбер малтретирања који су се појавили путем четова и друштвених медија.