clear sky
22°C
16.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
99.8505
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

САЧУВАЈТЕ МИ МЕСТО У ПРВОМ РЕДУ

ДЕЧАК (14) ИЗВРШИО САМОУБИСТВО ЗБОГ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА Није могао да издржи увреде и понижења па изабрао смрт

16.09.2025. 09:04 09:13
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
дечак
Фото: Pixabay.com

Заједница у провинцији Латина у Италији у шоку је након смрти дечака (14), који се обесио 11. септембра, само пар сати пре почетка школске године, преносе медији.

Паоло Мендико се обесио у својој спаваћој соби, а према писању медија, наводно је био жртва малтретирања и сајбер насиља.


Паоло је наводно ноћ пре самоубиства послао поруку школским друговима­. 

"Сачувајте ми место у првом реду у школи", написао дечак, срцепарајући знак који данас добија разарајуће значење. 

Према речима чланова његове породице, Паоло је био мета малтретирања у школи и хомофобичних напада. У разреду су га наводно звали "девојчица" и "Паола". Био је добар ученик, волео је пецање са својим оцем и свирао је бас. 

Због злостављања је променио и школу, али то није било довољно и у првој години средње школе ноћна мора је поново почела. 

"Пуно пута сам га видела да плаче", рекла је његова мајка. 

Канцеларија тужиоца у Касину покренула је случај за подстицање на самоубиство, наложивши обдукцију и заплену мобилних телефона дечака, његових рачунара и рачунара неколико његових вршњака. 

У међувремену, карабињери истражују могуће инциденте сајбер малтретирања који су се појавили путем четова и друштвених медија. 

(Telegraf.rs)

вршњачко насиље смрт дечака самоубиство
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај