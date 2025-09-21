Страшно! ЖЕНА САХРАНИЛА МАЈКУ У ДВОРИШТУ КУЋЕ ДА БИ НАСТАВИЛА ДА ПРИМА ЊЕНУ ПЕНЗИЈУ
Шездесетдвогодишња жена која је признала да је сахранила мајку у дворишту своје куће, да би могла да прима инвалидску надокнаду и пензију, биће данас изведена пред тебанско тужилаштво, у Беотији, у централној Грчкој, јавља Катимерини.
У извештају националног јавног сервиса ЕРТ се наводи да се инцидент догодио у лето 2023. године и да се од тада старија жена није појавила у селу у Виотији.
Ухапшена жена је признала да је лета 2023. године њена мајка, која је имала проблема са кретањем, преминула у њиховом дому услед патолошких узрока.
Међутим, суочавајући се и сама са озбиљним финансијским проблемима, прикрила је смрт своје мајке од власти да би наставила да прима инвалидску надокнаду и пензију.
Уз помоћ странца, албанског држављанина по имену Јанис, кога је ангажовала, сахранила је мајку у штали близу њене куће.
Након анонимне жалбе тужиоцу да дуго нису видели старију жену, власти су покренуле истрагу.
Пре неколико дана, по налогу тужиоца, полиција је отишла у њену кућу, а ухапшена жена им је рекла да јој је мајка нестала и позвала их да се врате за два дана.
Полиција се вратила јуче, а 62-одишњакиња им је представила комшиницу са деменцијом као своју мајку, да би касније признала да то није она.
Полиција истражује да ли је њена мајка заиста умрла од патолошких узрока, како тврди ухапшена жена, која је директорка Центра за бригу о деци Оинофита у Беотији.
Очекује се да ће форензички преглед костију показати да ли је она заиста умрла 2023. године.