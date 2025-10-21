overcast clouds
16°C
21.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОВАЈ ЗНАК УЛАЗИ У ПЕРИОД ИЗОБИЉА Доста је било оскудице и одрицања НОВАЦ ОД САДА СТИЖЕ НА МНОГО ЛАКШЕ НАЧИНЕ

21.10.2025. 12:01 12:23
Пише:
Дневник
Извор:
Најжена.рс
Коментари (0)
Хороскоп
Фото: Илустрација/ Canva

Рак, знак који је дуго носио терет финансијских лекција и борио се с неправдом, сада коначно улази у период награде и стабилности.

Годинама је улагао сав свој труд и новац у породицу, дом и друге људе, док је себе често стављао на последње место. Иако му је живот често враћао искушења уместо захвалности, универзум сада одлучује да му врати све оно што је стрпљиво градио.

У наредним недељама и месецима Рак може очекивати изузетно повољан период када је реч о новцу. Планете му отварају могућности за зараду кроз некретнине, приватни посао, наследство или дугорочне пројекте. Напокон ће се труд који је годинама улагао почети исплаћивати, а многи Ракови ће први пут после дужег времена моћи да одахну и осете финансијску сигурност.

хороскоп
Фото: Илустрација/ Canva

Оно што је некада било симбол оскудице и одрицања сада постаје темељ просперитета. Рак улази у животну фазу у којој му новац долази лакше, али и у којој учи да га мудро чува и улаже. Више неће дозволити да га емоције воде у погрешне финансијске одлуке. Судбина му даје прилику да из статуса оног који се увек бори за основно, прерасте у особу која ужива у плодовима свог рада и постаје пример материјалне и емотивне стабилности.

Најжена.рс

Астро хороскопски знаци
Извор:
Најжена.рс
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај