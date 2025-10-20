overcast clouds
ФИНАНСИЈСКИ ХОРОСКОП ЗА 2026. ГОДИНУ Овну се отварају врата успеха, Биковима стижу паре, а ова два знака чекује оскудица

20.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Најжена
хороскоп
Фото: Илустрација/ Canva

Сваки знак има своје "новчане периоде", односно тренутке када се отварају финансијска врата. Ево коме ће, према речима руске астролошкиње Анђеле Петришчеве, 2026. година посебно ићи у прилог.

Планете у 2026. години понашаће се непредвидиво. Неки знакови хороскопа пливаће у таласима среће, док ће други морати да докажу колико знају да управљају ресурсима. Новац неће долазити сам од себе. Успех ће зависити од интуиције, промишљених одлука и спремности на промене. Они који споје стратегију и инстинкт, биће награђени.

Сваки знак има своје "новчане периоде", односно тренутке када се отварају финансијска врата. Ево коме ће, према речима руске астролошкиње Анђеле Петришчеве, 2026. година посебно ићи у прилог.

ОВАН

Следећа, 2026. година доноси енергију и смелост. Јупитер подстиче нове пројекте и инвестиције, али Марс упозорава на импулсивне куповине. Пролеће и јесен су идеални за стартапове и предузетништво. Могући су изненадни приходи и шанса да се прошири финансијска независност. Новац долази кроз креативне идеје и самоуверене потезе.

БИК

Биковима се смеши стабилност, али она долази кроз дисциплину и упорност. Пролеће доноси добре прилике за улагања, а лето плодове опрезног приступа. Могући су приходи из области некретнина или породичних послова. Важно је избегавати брзоплетост и сумњиве понуде. Бикови који пажљиво планирају, уживаће у сигурном расту.

БЛИЗАНЦИ

Новчани хороскоп за 2026. годину доноси Близанцима промене и неочекиване изворе прихода. Уран отвара нова врата, али сваку понуду треба проверити. Јесен доноси корисне контакте и пословна путовања. Звезде саветују да комбинују маштовитост и рационалност, само тако ће задржати новац који дође.

хороскоп
Фото: Илустрација/ Canva

РАК

Финансијска стабилност долази кроз мудро планирање и бригу о ресурсима. Плутон вас у 2026. години наводи да преиспитате дугове и инвестиције. Пролеће доноси прилике за већи приход кроз посао, а лето добре понуде у вези са некретнинама. Могу да рачунају на јачу сигурност до краја године.

ЛАВ

Лава очекује раст прихода захваљујући његовој харизми и друштвеним везама. Венера јача способност привлачења новца, али треба бити умерен. Пролеће и лето су идеални за пројекте и сарадње. Могући су бонуси и понуде које мењају финансијску слику, посебно ако делују тимски.

ДЕВИЦА

Новчани хороскоп за 2026. годину каже да је Девицама стабилна финансијска година. Сатурн доноси ред и стратегију. До лета ће већ имати јасну слику прихода и расхода, а до зиме конкретан капитал. Пролеће је време за анализу, лето за реализацију. Кључ успеха су планирање и поверење у проверене сараднике.

ВАГА

Ваге би могле да направе велике куповине, можда стан или земљиште. Ипак, морају да савладају одлагање и сумњу. Јупитер доноси раст кроз партнерства и сарадње. Пролеће је повољно за преговоре, јесен за велике куповине. Важно је избегавати импулсивне трошкове и мислити дугорочно.

ШКОРПИЈА

Шкорпије очекују финансијске трансформације. Плутон тражи да рашчистите са старим обавезама и фокусирате се на независност. Март и април доносе прилике за повећање прихода, а лето је период када ће организација и планирање бити кључни. Отвореност за промене доноси добит, док конзервативни приступ пружа сигурност.

хороскоп
Фото: Илустрација/ Canva

СТРЕЛАЦ

Стрелчевима 2026. доноси финансијске авантуре и шансе за раст. Јупитер подстиче пословна путовања и учење које ће се исплатити. Јесен доноси могућности за улагања, а зима конкретан профит. Клоните се импулсивних куповина. Ако истрајете у плановима, очекују вас велики успеси.

ЈАРАЦ

Новчани хороскоп за 2026. годину каже да ће Јарчеви убирати плодове своје одговорности. Сатурн појачава способност дугорочног планирања. Пролеће и лето су идеални за раст у каријери, а јесен за велике инвестиције. Они који су штедели протеклих година, сада ће видети резултате. Они мање дисциплиновани, треба да припазе на дугове и расходе.

ВОДОЛИЈА

Водолије ће тражити нове, иновативне начине зараде. Уран доноси технолошке и креативне пројекте. Пролеће доноси изненадне приходе, а лето занимљиве инвестиционе понуде. Ипак, савет је да не журе и да анализирају све ризике. Успех долази ако спојите оригиналност и одговорност.

РИБЕ

Новчани хороскоп за 2026. годину каже да ће Рибе доћи до новца захваљујући интуицији и маштовитости. Нептун помаже да препознају исплативе правце, али упозорава на илузије. Пролеће захтева марљивост, лето доноси стабилан приход кроз креативне и партнерске пројекте. Рибе које остану практичне и истрајне, створиће чврсту финансијску основу.

Астро хороскопски знакови новац
