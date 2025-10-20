ОВО ЈЕ ГРАД КОЈИ ЈЕ ОСВОЈИО ТИТУЛУ НАЈСРЕЋНИЈЕГ НА СВЕТУ! На шампионско место га поставили они који у њему живе!
Абу Даби проглашен најсрећнијим градом на свету према мишљењу његових становника.
На основу обраде прикупљених података, град који је стекао титулу најсрећнијег на планети — према оцени људи који у њему живе — јесте Абу Даби.
Чак 99 одсто становника главног града Уједињених Арапских Емирата изјавило је да их њихов град испуњава срећом. Иако је готово немогуће задовољити сваког појединца, Абу Даби је, судећи по овим резултатима, веома близу том идеалу.
Посебно је занимљив податак да 93 одсто испитаника каже да се осећа срећније код куће у Абу Дабију него било где другде у свету, док 96 одсто њих примећује да су и њихови суседи ведријег расположења. Овакве бројке нису изненађење, имајући у виду да је Абу Даби истовремено један од најприступачнијих градова за пешаке, богат зеленим површинама и културним садржајем.
Уредница издања Тајм аут Абу Даби, Маријана Серкеира, истакла је и додатне разлоге због којих се становници осећају задовољно, нарочито нагласивши гастрономску понуду и атрактивне градске плаже.
"Абу Даби је можда нешто мирнији од Дубаија, али верујте – нипошто није досадан", поручила је Серкеира.
За оне који планирају посету, препоручује острво Садијат као идеално место за опуштање поред мора, Гугенхајм Абу Даби за љубитеље уметности, као и вечери испуњене "величанственим заласцима сунца над Арапским заливом".
На листи најсрећнијих градова, одмах иза Абу Дабија нашао се Медељин у Колумбији, где 97 одсто људи наводи да налази „радост у свакодневним искуствима“. Треће место припало је Кејптауну, који је Тајм аут уједно прогласио и најбољим градом за 2025. годину.