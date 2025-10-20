ИШЧЕКИВАЊУ ЈЕ ДОШАО КРАЈ (ВИДЕО, ФОТО) Стиже друга сезона серије ЦРНА СВАДБА, спремите се за нову дозу мистерије
Још нисмо заборавили лед у костима на помен речи „катабаза“, а већ нам стиже нова сезона серије „Црна свадба“.
Овај домаћи ТВ серијал из жанра трилер-мистерије биће доступан од 25. октобра сваке суботе и недеље на каналу Суперстар ТВ са почетком у 21 час.
А за све оне који су нестрпљиви и воле први да сазнају исход овог популарног трилера, на свим платформама Телеком Србија доступне су све епизоде друге сезоне серије „Црна свадба“.
Испреплатане линије које нас воде много деценија уназад, а са чијим се последицама главни јунаци сусрећу и данас, паралелно нас уводе у нови свет митова и народних веровања.
„Сценаристички, друга сезона Црне свадбе упушта се у сложен захват уклапања два наративна тока - једног у садашњости, који се директно наставља на оно што смо гледали у првој сезони, док други прати истрагу коју нестали Петар Ћирић води 2002. године, а која ће се показати кључном за све што се дешава данас. На ову сезону гледам као на амбициозни детективски роман, конспирацијски трилер који се природно укршта са хорором. Играмо на све аспекте параноје и притискамо сву црвену дугмад која активирају нашу колективну свест о томе "ко нам све ради о глави", укључујући, наравно, и нас саме. Нико није сигуран и нико није невин“, објашњава сецанриста Александар Радивојевић.
Једно од најуспешнијих домаћих телевизијских остварења, доносе нам ТС Медиа и продукцијска кућа Firefly, а њено ново поглавље открива још дубље тајне и опасности које вребају из сенке.
Режију друге сезоне потписује Немања Ћипранић, аутор сценарија је Александар Радивојевић, док глумачку поставу чине Уликс Фехмиу, Јелена Ђокић, Златан Видовић, Никола Којо, Борка Томовић, Иван Заблаћански, Дара Џокић, Предраг Бјелац, Ана Лечић, Соња Вукићевић, Андреј Јемцов, Иван Марковић, Драган Мићановић и многи други.