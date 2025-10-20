МИГРАНТ СЕ ПРЕТВАРАО ДА ЈЕ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Случај откривен кад је једном пацијенту нехотице рекао ко је
Нови скандал потреса болницу „Countess of Chester Hospital“ у Честеру, на северозападу Енглеске, где је раније радила позната серијска убица беба Луси Летби.
Мигрант пореклом из Нигерије, Лусиус Њоку (33), представљао се као женска медицинска сестра на одељењу хитне помоћи. Њоку је користио идентификациону картицу са фотографијом Џојс Џорџ и носио њену униформу Националне здравствене службе (NHS).
Током фебруара и априла, он је бринуо о пацијентима, помагао им при облачењу, прао их и пратио виталне знакове, све док један пацијент није случајно открио превару питањем како се зове. Њоку је несмотрено одговорио:
„Моје име је Џојс, али ја сам мушкарац.“
Џојс Џорџ, држављанка Нигерије и легално запослена као медицинска сестра, дозволила је Њокуу да ради у њено име и користи њен идентитет. Након оптужби за превару, Џорџ је побегла из Велике Британије и верује се да се вратила у Нигерију, а за њом је издата потерница.
Њоку је признао кривицу за превару и суд му је изрекао условну казну од 16 недеља затвора, са роком провере од 12 месеци, 80 сати друштвено корисног рада и да плати 239 фунти трошкова и судских такси.
"Иако није било жалби на његов рад и иако је квалификован, он је преваром заобишао систем безбедносне провере - а то подрива цео систем", нагласио је судија.
Тренутно Њоку ради у фабрици аутомобила преко агенције и више се не бави негом пацијената. Живи у Елсмере Порту са супругом, која је запослена у NHS-у, а његова радна дозвола зависи од њене визе. За сада није познато да ли ће бити депортован.