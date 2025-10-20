(ФОТО/ВИДЕО) ОВАЈ МАТЕМАТИЧКИ ЗАДАТАК НАМУЧИО ЈЕ НА ХИЉАДЕ ЉУДИ Стручњак објаснио шта се прво ради, а ево да ли ви можете да га решите
Покушајте да решите овај математички задатак са пријатељима или колегама — врло је једноставан.
Портал Брајт Сајд заинтригирао је своје пратиоце објавом једноставног, али збуњујућег математичког задатка који се брзо шири друштвеним мрежама.
На први поглед делује као основни рачун који би и дете могло да реши без проблема. Међутим, управо та привидна једноставност наводи многе да погреше- јер се кључ успеха крије у редоследу рачунских операција.
Задатак је постао прави мали интернет изазов, а коментари испод објаве препуни су различитих решења — свако је уверен да је баш његово тачно. Многи признају да су пребрзо почели да рачунају и превидели основно правило: множење и дељење имају предност у односу на сабирање и одузимање. Управо ту већина „пада“!
Брајт Сајд истиче да је циљ задатка више од самог резултата- ради се о тесту пажње и логичког размишљања, али и о подсетнику на то колико лако можемо превидети оно што мислимо да добро знамо.
Ако ни после неколико покушаја не можете да схватите како да дођете до тачног решења, не брините — нисте једини! Погледајте видео испод и проверите да ли сте међу онима који су задатак решили исправно.