РЕКЛАМЕ У ТОАЛЕТИМА – НОВ БИЗНИС ИЛИ... Нема папира док не скенирате QR код и одгледате ЕПП
У појединим градовима у Кини појавио се необичан експеримент који је изазвао бурне реакције. У јавним тоалетима постављене су машине које издају тоалет папир тек након што корисник скенира QR код и одгледа кратку рекламу.
Систем функционише тако да се папир ослобађа тек када се рекламе заврше, док они који не желе да гледају могу да плате око седам центи за неколико листова тоалет папира.
Локалне власти тврде да је идеја део кампање за смањење расипања папира, јер су годинама постојали случајеви туриста и грађана који узимају превелике количине бесплатног папира.
Ипак, многи становници овај потез сматрају понижавајућим и непрактичним. На друштвеним мрежама у Кини све је више видео-записа у којима људи негодују јер морају да гледају рекламе док чекају да добију основну хигијенску потрошњу.
Подсећа на ранији покушај из 2017. године, када је у пекиншком храму Небеског мириса инсталиран систем са препознавањем лица који је издавао ограничену количину папира сваких неколико минута. Нови апарати, међутим, не користе биометрију већ једноставно скенирање QР кода, па се повезују са рекламном платформом која може да приказује локализоване видео-огласе.
Рекламе у тоалетима као нови бизнис
Подржаваоци пројекта тврде да је овај систем практичнији јер не захтева сложене камере нити употребу личних података. Сваки уређај повезан је на мрежу која аутоматски емитује рекламе и мери њихову гледаност. У теорији, то значи да јавне тоалете могу да се самофинансирају кроз приход од реклама, али у пракси многи сумњају да је реч о још једном начину да се и основне потребе монетизују.
Критичари упозоравају да пројекат отвара питања о достојанству и приватности. На кинеској друштвеној мрежи Веибо шире се коментари попут: „У Кини сада ни папир није бесплатан, достојанство је спонзорисано”. Многи указују и на то да овај систем дискриминише старије особе и оне без мобилног интернета, батерије или ситног новца.
Симбол новог доба контроле
Овај експеримент постао је симбол све чешћег преплитања јавне инфраструктуре и приватног профита. Кинеска економија је последњих година масовно прешла на дигиталне трансакције, па су технологије попут ове само наставак тог тренда. Ипак, многи грађани сматрају да је линија између практичности и контроле одавно пређена.
За сада није познато колико је ових уређаја у употреби ни да ли ће се ширити даље. Док власти истичу еколошке мотиве, јавност у томе види много дубљи проблем: у земљи у којој се све мери кроз дигиталну ефикасност, чак и одлазак у тоалет постаје део рекламног система.