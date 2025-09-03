Пробајте, фантастичан је ЧОКОЛАДНИ ЛИКЕР, ВЕЧНИ КЛАСИК Савршен избор за вечерње дружење с пријатељицама

light rain
ЧОКОЛАДНИ ЛИКЕР, ВЕЧНИ КЛАСИК Савршен избор за вечерње дружење с пријатељицама

03.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Задовољна.дневник.хр
ликер
Фото: freepik ilustarcija

Када се споје дезерт и алкохолно пиће, настаје – чоколадни ликер.

Ради се о вечном класику који тако прија на крају радне недеље и савршен је избор за вечерње дружење са пријатељицама. Сладак, густ и заситан, прави се за трен ока и далеко је бољи од куповног.

За овај ликер потребно је тек неколико састојака који не захтевају много новца, а све настаје у свега три једноставна корака. Све што вам је потребно јесте да помешате млеко, шећер и чоколаду, додате пудинг и рум – а укус је права фантазија.

Састојци:

1 л млека

1 кг шећера

20 дкг чоколаде за кување

2 пудинга од чоколаде

2 кашике какаоа

500 мл рума

Припрема:

Одвојите 100 мл млека. Остатак млека помешајте са шећером и коцкицама чоколаде за кување. Ставите на ватру и мешајте све док не проври.

Пудинг од чоколаде и какао размутите у одвојених 100 мл млека. Смесу сипајте у млеко са шећером и чоколадом, па кувајте уз мешање док не добијете хомогену, густу масу.

У млаку смесу додајте пола литра рума. Прохладите и сипајте у боце.

Овако припремљен ликер можете чувати у фрижидеру до три недеље.

алкохолна пића чоколада
Магазин Гастро
