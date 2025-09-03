Пробајте, фантастичан је ЧОКОЛАДНИ ЛИКЕР, ВЕЧНИ КЛАСИК Савршен избор за вечерње дружење с пријатељицама
Када се споје дезерт и алкохолно пиће, настаје – чоколадни ликер.
Ради се о вечном класику који тако прија на крају радне недеље и савршен је избор за вечерње дружење са пријатељицама. Сладак, густ и заситан, прави се за трен ока и далеко је бољи од куповног.
За овај ликер потребно је тек неколико састојака који не захтевају много новца, а све настаје у свега три једноставна корака. Све што вам је потребно јесте да помешате млеко, шећер и чоколаду, додате пудинг и рум – а укус је права фантазија.
Састојци:
1 л млека
1 кг шећера
20 дкг чоколаде за кување
2 пудинга од чоколаде
2 кашике какаоа
500 мл рума
Припрема:
Одвојите 100 мл млека. Остатак млека помешајте са шећером и коцкицама чоколаде за кување. Ставите на ватру и мешајте све док не проври.
Пудинг од чоколаде и какао размутите у одвојених 100 мл млека. Смесу сипајте у млеко са шећером и чоколадом, па кувајте уз мешање док не добијете хомогену, густу масу.
У млаку смесу додајте пола литра рума. Прохладите и сипајте у боце.
Овако припремљен ликер можете чувати у фрижидеру до три недеље.