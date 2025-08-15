ИЗНЕНАДИЋЕ ВАС КОЛИКО ДУГО ШЕЋЕР ОСТАЈЕ У КРВИ НАКОН ОБРОКА? Када поједемо чоколаду осетимо налет енергије, али шта се дешава с тим шећером
Брзина којом шећер улази у крв зависи од врсте и извора намирнице
Шећер, односно глукоза, један је од главних извора енергије за тело, али претерана или превише честа конзумација може имати негативне последице по здравље. Шећер почиње да улази у крвоток већ неколико минута након јела и обично се из организма елиминише у року од два до три сата, иако тачно трајање зависи од више фактора и разликује се од особе до особе.
Када поједете или попијете нешто што садржи шећер, систем за варење одмах почиње да ради:
У танком цреву, угљени хидрати се разлажу на једноставан шећер који се зове глукоза, глукоза се затим апсорбује у крвоток, ниво шећера у крви почиње да расте, што шаље сигнал панкреасу да ослободи инсулин (хормон) и инсулин помаже да се глукоза из крви пребаци у ћелије, где се користи као енергија или се чува за касније.
Прости шећери из слаткиша или газираних пића се брзо вари и могу изазвати нагли скок шећера у крви за 15 до 30 минута. Насупрот томе, шећери из целих намирница попут интегралних житарица или млечних производа се спорије варе због садржаја влакана или протеина, што доводи до постепенијег пораста шећера у крви.
Колико дуго шећер остаје у крвотоку
Код особа са нормалним здрављем, ниво шећера у крви почиње да расте неколико минута након јела и обично достиже врхунац после око 60 минута. Организам затим почиње да снижава ниво шећера, који се обично враћа у нормалу у року од два до три сата. Овај процес може трајати дуже ако сте појели обилан оброк богат угљеним хидратима, посебно ако садржи рафинисане угљене хидрате или додате шећере.
Ако имате инсулинску резистенцију, предијабетес или дијабетес, онда организам можда неће ефикасно обрађивати шећер, што може довести до продужено повишеног нивоа шећера у крви. Код неких људи са дијабетесом, прође и више сати да се ниво шећера врати у нормалу, у зависности од врсте и количине хране, лекова и других здравствених фактора.
Како помоћи телу да ефикасније обради шећер
Ако желите да балансирате ниво шећера у крви, избегнете нагле скокове и убрзате процес његовог изласка из система, ево неколико корисних савета:
– Једите уравнотежене оброке – угљене хидрате комбинујте са протеинима, влакнима и здравим мастима како бисте успорили варење, будите активни – кратка шетња од 10 минута након јела може помоћи мишићима да брже апсорбују шећер, избегавајте заслађена пића – шећер из сокова и газираних пића се брзо апсорбује и изазива нагле скокове шећера у крви, контролишите порције – чак и здрави угљени хидрати могу подићи шећер ако се конзумирају у великим количинама, пише Veri vel helt.
Биз Портал/ Пензионисани