(ВИДЕО) СВИЊА ПРОДЕФИЛОВАЛА НОВИМ СЛАНКАМЕНОМ Опуштено прошетала градом и постала вирална звезда
Ако сте мислили да вас у Новом Сланкамену више ништа не може изненадити, преварили сте се!
Центром места прошетала је звезда, и то са четири папка, у маниру тоталне опуштености, несвесна панике коју изазива код људи.
Пошто је пао мрак, док су грађани покушавали да заврше своје вечерње обавезе, улицом се лаганим кораком појавила свиња, тешка стотинак килограма.
Док су се људи склањали и убрзавали корак, она је "господски" и без журбе продефиловала тротоаром, као да је изашла да провери да ли је месара затворена, или да ли је одложена кобасицијада која би требало да се одржи овог викенда у Шиду.
Наиме, оно што је посебно привукло пажну је чињеница да се данас у току дана појавио оглас на Фејсбуку у којем се тражи дом за напуштено прасе, теже између 40 и 50 килограма!
Да ли је ово случајност? Не верујемо! Изгледа да је свиња сама узела ствар у своје руке, односно папке, и кренула да тражи удомитеља.