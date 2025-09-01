СМАЊИВАЛИ ГРАМАЖУ ОМИЉЕНЕ ЧОКОЛАДИЦЕ Произвођач ”Милке” оптужен за обмањивање потрошача
ХАМБУРГ: Хамбуршки центар за саветовање потрошача тужио је компанију Монделез због смањене тежине Милка чоколадица, тврдећи да на амбалажи нема јасне индикације да је тежина смањена са 100 на 90 грама.
Тужба је поднета Регионалном суду у Бремену, преноси лист Велт.
Овим поводом се огласио и Армин Валет из Хамбуршког центра за саветовање потрошача и позвао законодавце да "коначно успоставе обавезујуће прописе о смањењу садржаја амбалаже".
Монделез је смањио количину пуњења у Милка чоколадама са 100 грама на 90 грама и истовремено повећао неке од цена, због чега је компанија жестоко критикована, а у гласању потрошачке организације Фудвоч чоколада Милка је проглашена за "најочигледнију рекламну лаж године".
Компаније Монделез је средином јула објавила да су цене и трошкови набавке какао у целом ланцу снабдевања драстично порасли и да је компанија, да би остала конкурентна, морала да предузме "добро осмишљене мере" при чему је нова тежина чоколадних плочица јасно назначена на паковању, а потрошачи обавештени на друштвеним мрежама.
Нова номинална количина пуњења производа одштампана малим словима на предњој страни паковања, лако може да се превиди и често је скривена на полицама супермаркета.
"Паковање и дизајн су идентични, а сама чоколада је неприметно постала тања за око један милиметар. Потрошачи се тако обмањују", упозорава Хамбуршки центар за саветовање потрошача.
Компанија Монделез је одбацила ове оптужбе наводећи да је транспарентност у односу са потрошачима главни приоритет.
"Јасно наводимо нову тежину на паковањима наших производа", изјавила је портпаролка компаније и поновила да су купци о свему обавештени преко друштвених мрежа.