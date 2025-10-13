МУДРОСТ СТАРЦА НИКОЛАЈА: "Никада се и ником не жали на своју децу" ЕВО ЗАШТО ЈЕ ТО ВАЖНО
Старац Николај је саветовао родитељима да се никоме никада не жале на своју децу, а ево и зашто.
Чувени православни старац Николај Гурјанов имао је веома топао став према деци. Никада није говорио родитељима како да васпитају своју децу, нити је саветовао да их кажњавају, али је имао један важан савет за родитеље и баке и деке. Рекао је ово:
"Не жалите се никоме на своју децу."
Једини изузетак, каже он, јесу Богородица и свеци. Људи могу и треба да деле са свецима своја искуства и тешкоће везане за децу.
Старац је такође саветовао да се не хвалимо претерано успесима деце. Често се дешава да смо ми у невољи, али су други срећни; нама иде добро, али су други завидни.
Сасвим је друга ствар молити се Богу свим срцем за своју децу и унуке. Таква молитва ће им постати истинска заштита у временима опасности, болести и тешких животних ситуација.
Уведите правило: боље је држати у тајности многе ствари које се тичу ваше деце и вољених.
Свако је другачији, али сви имамо своје слабости. Понекад се неко може радовати нашем неуспеху не из злобе, већ једноставно из људске слабости. Не кажу без разлога: "Не износи прљав веш у јавности". Тиме ћете учинити добро и себи и другима. Чак и на једноставно питање: "Како си?", најбоље је једноставно одговорити: "Добро, хвала Богу" или једноставно само "хвала Богу".
Ако се осећате тешко и заиста желите да разговарате о томе, најбоље је да одете у цркву или се помолите код куће пред иконама. Реците Богу све, затражите Његову помоћ, обратите се Мајци Божијој и свецима. Плачите, ако желите, не пред људима, већ пред Богом — Он ће вас разумети и неће вас осуђивати.
Искрено га замолите за бољу судбину за вашу децу, да крену правим путем. Тако можете постићи међусобно разумевање са својим дететом.
Трудите се да не говорите лоше о својим вољенима, чак ни о себи, и цените све што је добро и драго вашем срцу. Бескорисни разговори и жалбе вас само исцрпљују и не доносе право олакшање.
Душа се може упоредити са нежним цветом — ако пустите превише људи у њу, они је могу једноставно згазити. Али најбоље је да своје успехе и радости делите уздржано, памтећи да је "ћутање злато".
Као што је отац Николај мудро приметио: "Не хвали се док раздражујеш своје непријатеље." На крају крајева, понекад чак и блиске људе може нешто да иритира у нашем животу. Ако вас дете не слуша или је скренуло са пута, не очајавајте, већ се поново обратите Богу. Имајте саосећања према свом детету, будите стрпљиви и трудите се да га не критикујете без потребе.
Да би се пронашао заједнички језик, важно је понудити благ савет у право време. Историја познаје примере где мајке будућих светаца, ако су се њихови синови лоше понашали, нису их грдиле, већ су одмах почеле да се моле, тражећи од Бога милост и опроштај. Значај такве молитве за дете је тешко преценити. Деца чији се родитељи не моле за њих често се суочавају са непотребним тешкоћама, растрзана су између живота и самоспознаје.
Али никада није касно да почнете да се молите, без обзира на то колико ваше дете има година. Ако родитељи више нису живи, може се молити супружник или било која особа која вас воли. Они за које се искрено моли обично имају успешније животе - и у свом послу и у проналажењу своје сврхе. Благодат за коју су се молили силази на њих.
Кључно је молити се са правим начином размишљања. Не можете се молити са страхом, замишљајући свом детету све врсте ужаса. Таква молитва, испуњена анксиозношћу, привлачи само негативност. Језик којим нам Бог говори су слике и осећања која уносимо у своје молитве. Верујте да ће свет бити добар према вашем детету и дајте Богу прилику да се брине о њему. Искрено верујте Богу, јер Њему ништа није немогуће. Такве молитве ће сигурно бити услишене.
Тежите да ојачате своју веру поверавајући себе и своје вољене у Божје руке. Схватите: када једном поверујете у Њега, више се нећете ослањати само на сопствене снаге — и то је велико олакшање. Створени сте по Божјем лику и можете Му поверити живот свог детета без страха, са захвалношћу. После овога, више нећете морати стално да бринете, што ће наштетити и вама и вашем детету. Молите се усрдно, захваљујте Богу и брините о свом детету са миром у души.
Ваша молитва може заиста променити животе ваше деце, водећи их правим путем. Бог ће увек чути такву молитву. И не заборавите свој родитељски благослов. Где год ваша деца иду, осените их знаком крста и изговорите лепе речи. Благослов, као и молитва, веома је моћна заштита и подршка за њих.
