Венчање године! ОЖЕНИО СЕ НАСЛЕДНИК МОДНОГ ЦАРСТВА! Тродневна прослава у Паризу, а млада МНОГЕ изненадила избором венчанице (ВИДЕО)
Изгледа да смо добили венчање године, а фотографије бајковите церемоније је поделила млада и све описала као "нестварно".
Наследник модног царства, Шон Тефен де Живанши, и његова факултетска љубав, студенткиња из Јужне Кореје, Дахје Ђанг, изговорили су судбоносно "да" у Паризу још у августу ове године, али су тек сада објавили фотографије.
Раскошна прослава је трајала три дана, а млада је изненадила одабиром венчанице, преноси Daily Mail. Док су сви очекивали да ће се појавити у некој од Живанши хаљина, она је одабрала венчаницу са потписом Ендруа Квона и можда неке мало разочарала.
Дахје је одабрала једноставну венчаницу, без бретела и имала је дугачак вео.
For her wedding to Sean Taffin de Givenchy, bride Dahye Taffin de Givenchy wore a bespoke bridal gown by Andrew Kwon. https://t.co/weIEK4loUc
— Vogue Runway (@VogueRunway) October 17, 2025
Венчање је било врхунац тродневне прославе која је почела пробном вечером у луксузном ресторану La Fontaine Gaillon. Гости су следећег дана били позвани на бранч у хотелу Le 5 Particulier, где су се забављали уз бинго и уживали у посластицама. Након церемоније венчања, пар и њихови гости наставили су прославу у Le Pavillon Dauphine St Clair, пише Daily Mail.
"Моја визија венчања била је безвременска, класична и недвосмислено париска", изјавила је Дахје за Вог.
Шон и Дахје су се упознали 2018. на факултету и убрзо су отпочели везу. Како је он једном приликом открио, дуго је скупљао храброст да јој приђе. Верили су се у Њујорку где су обавили и грађанско венчање.