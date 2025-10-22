overcast clouds
НАЈПОПУЛАРНИЈИ ЛЕК ПРОТИВ БОЛА ИМА НЕЖЕЉЕНЕ ЕФЕКТЕ Смањује осећај страха и повећава склоност ризику

22.10.2025. 18:26
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
лек
Фото: freepik ilustarcija

Најпопуларнији лек за ублажавање болова на свету, који се користи под различитим називима и брендовима, можда има и неочекивано деловање.

Према истраживању спроведеном на Државном универзитету у Охају, ацетаминофен (познат и као парацетамол) може повећати склоност ка ризичном понашању.

Истраживачи су утврдили да особе које узимају овај лек осећају мање страха и негативних емоција када размишљају о потенцијално опасним активностима. „Чини се да ацетаминофен смањује осећај нелагоде и страха, што може довести до мањег опреза,“ објаснио је неуронаучник Болдвин Веј, вођа студије.

Утицај на емоције и одлуке

Сматра се да ефекти овог лека нису ограничени само на ублажавање физичког бола. Претходна истраживања показала су да ацетаминофен може смањити емпатију, пригушити емоционалне реакције и утицати на когнитивне процесе.

Како овај лек редовно узима скоро четвртина становништва у САД, научници упозоравају да чак и суптилне промене у процени ризика могу имати шире друштвене последице.

Експеримент са балоном

У серији експеримената на више од 500 студената, учесници су добијали једну дозу ацетаминофена (1.000 mg) или плацебо, а затим су учествовали у симулацији у којој су пумпали виртуелни балон на екрану. Сваким пумпањем „зарађивали“ су новац, али су ризиковали да балон пукне и изгубе све.

Резултати су показали да су они који су узимали ацетаминофен чешће преузимали ризик и ишли даље у игри од контролне групе. Научници верују да је разлог управо смањен осећај страха и анксиозности код оних који су били под утицајем лека.

Благи, али значајни ефекти

Иако су ефекти релативно благи и потребно је додатно истраживање, студија је покренула важно питање — да ли најчешће коришћени лекови могу утицати и на начин доношења одлука и понашање људи.

Ацетаминофен се налази у више од 600 различитих лекова, како оних без рецепта, тако и прописаних, што га чини једним од најзаступљенијих фармацеутских производа у свету.

лек Болови
