НАЈПОПУЛАРНИЈИ ЛЕК ПРОТИВ БОЛА ИМА НЕЖЕЉЕНЕ ЕФЕКТЕ Смањује осећај страха и повећава склоност ризику
Најпопуларнији лек за ублажавање болова на свету, који се користи под различитим називима и брендовима, можда има и неочекивано деловање.
Према истраживању спроведеном на Државном универзитету у Охају, ацетаминофен (познат и као парацетамол) може повећати склоност ка ризичном понашању.
Истраживачи су утврдили да особе које узимају овај лек осећају мање страха и негативних емоција када размишљају о потенцијално опасним активностима. „Чини се да ацетаминофен смањује осећај нелагоде и страха, што може довести до мањег опреза,“ објаснио је неуронаучник Болдвин Веј, вођа студије.
Утицај на емоције и одлуке
Сматра се да ефекти овог лека нису ограничени само на ублажавање физичког бола. Претходна истраживања показала су да ацетаминофен може смањити емпатију, пригушити емоционалне реакције и утицати на когнитивне процесе.
Како овај лек редовно узима скоро четвртина становништва у САД, научници упозоравају да чак и суптилне промене у процени ризика могу имати шире друштвене последице.
Експеримент са балоном
У серији експеримената на више од 500 студената, учесници су добијали једну дозу ацетаминофена (1.000 mg) или плацебо, а затим су учествовали у симулацији у којој су пумпали виртуелни балон на екрану. Сваким пумпањем „зарађивали“ су новац, али су ризиковали да балон пукне и изгубе све.
Резултати су показали да су они који су узимали ацетаминофен чешће преузимали ризик и ишли даље у игри од контролне групе. Научници верују да је разлог управо смањен осећај страха и анксиозности код оних који су били под утицајем лека.
Благи, али значајни ефекти
Иако су ефекти релативно благи и потребно је додатно истраживање, студија је покренула важно питање — да ли најчешће коришћени лекови могу утицати и на начин доношења одлука и понашање људи.
Ацетаминофен се налази у више од 600 различитих лекова, како оних без рецепта, тако и прописаних, што га чини једним од најзаступљенијих фармацеутских производа у свету.