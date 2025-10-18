ФАЛСИФИКОВАНИ ЛЕКОВИ ВРТЕ СИЛНЕ ПАРЕ Индустрија смрти вредна више од 432 милијарде долара годишње
Међународна сарадња кључ борбе против фалсификованих лекова од којих годишње страда 700.000 људи сложили су се директор Агенције за лекове и медицинска средства Саша Јаћовић и директор Светске здравствене организације Фабио Скано, на конференција “Свет заједно против фалсификованих и субстандардних медицинских производа” у Београду.
Јаћовић је истакао је да је Србија данас поносна што стоји у самом центру ове борбе као земља која препознаје да се јавна безбедност и јавно здравље не могу раздвајати и нагласио спремност да држава на решењу овог проблема ради заједно са свим партнерима из света, пренео је Танјуг.
- Само кроз дигитализацију, едукацију и умрежавање институција можемо створити траг који води до истине, а не до обмане. Само кроз међународну сарадњу можемо затворити ланце илегалне производње, шверца и продаје фалсификованих лекова - нагласио је Јаћовић.
Представник СЗО за Србију Фабио Скано сложио се да је мултилатерални приступ проблему фалсификованих лекова исправан пут.
- Најчешћи контакт који људи имају са здравством уопште нису посете установама, лекарима и тако даље, већ је то набавка лекова. Зато је за здравствени систем доступност приуштивих и квалитетних лекова важна. Ово је изазов и у нормалним околностима, а када говоримо о фалсификованим и субстандардним лековима, ствар је још сложенија - истакао је Скано.
Како је рекао Јаћовић, процене референтних тела говоре да сваке године више од 700.000 људи умире због фалсификованих лекова а највећи број од њих су деца.
- Она су најнезаштићенија, најрањивија бића која верују да пилула коју им дајемо значи оздрављење. Та пилула често садржи отров, прах од креде, опасне микроорганизме или просто не садржи ништа. Иза тог ‘ништа’ стоји индустрија смрти вредна више од 432 милијарде долара годишње. То је више од глобалне трговине наркотицима - упозорио је Јаћовић.