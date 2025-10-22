ГЛУМИЦА У ЗАСТРАШУЈУЋОЈ СЕКТИ ПРОВЕЛА 10 ГОДИНА Имала је "распоред обавезних интимних односа"
Хришћански култ који је истовремено био и њена породица и сила која контролише сваки аспект њеног живота држао је десет година у шаци глумицу која, како данас схвата, није разумела да су њена осећања сасвим нормална.
Глумица Бетани Џој Ленц једна је од глумице које су обележиле почетак 21. века, када је играла Хејли Џејмс Скот у серији „Ван три хил“ ( “One Tree Hill”), емитованој премијерно од 2003. до 2012. године.
По завршетку ове серије наставила је да се бави глумом у мање запаженим пројектима и ушла у свет музике, и као соло извођачица и у бенду Еверлy, а данас има 44 година и спремна је да прича о моментима у свом животу за које каже да су били “мрачни и тешки”.
Бетани је пре две године у свом подкасту “Драма квинс”, који води са Софијом Буш и Хејли Бартон Морган, колегиницама из серија која ју је прославила, поделила своје десетогодишње искуство живота у култу.
Глумица није открила име секте чији је члан била, али је истакла да се све дешавало у данима њене највеће популарности и да су колеге из серије “Ван три хил” покушавале да је убеде да изађе из култа. О свему је писала у својим мемоарима “Вечера за вампире”, која је објављена 2024.
Како је Бетани Џој Ленц истакла, све је почело као група за проучавање Библије, али је временом почело да се мења. Претворило се у нешто злокобније кад је Мајкл Галеоти одлучио да се сви чланови култа преселе у Ајдахо, где су живели заједно у комуни. Глумица се 2005, кад је имала 24 године, удала за Галеотијевог сина, који се, као и отац, зове Мајкл и некад је био члан бенда Енатион.
Ленцова је одрасла као једино дете у евангелистичкој породици опседнутој религијом, а за њу је било једино логично да се уда за преданог хришћанина. А онда је у секти пронашла подршку какву никад раније није осетила.
– Та идеја да неко тамо каже: “Без обзира шта радиш или колико се лоше понашаш или какве глупе изборе доносиш, ја те и даље волим и ту сам за тебе”. Никада то нисам имала. Ући у окружење које је деловало као да сам окружена тим, било је као да сам пронашла воду у пустињи – објаснила је.
Живела је на релацији Ајдахо-Северна Каролина, где је снимала серију, а трудила се да ниједна област њеног живота не трпи због даљине.
Породица Галеоти и њихова секта су контролисали Бетанину каријеру, наређивали јој да одбија улоге из снова, попут Бел у “Лепотици и звери” на Бродвеју. Имали су контролу и над њеним банковним рачуном, а узели су јој више од два милиона долара, док су њени хонорари од снимања серије “Ван три хил” искоришћени за плаћање мотела и ресторана.
Како је објаснила у подкасту „Кол хер деди“ (“Call Her Daddy”), целог живота је веровала да ће, уколико се буде чувала за брак, кад се коначно уда имати невероватан сексуални живот, али се у кревету а супругом стално осећала тужно, неповезано с њим и као да се само удаљавају.
– Радило се само о томе да сам се удала за погрешну особу – објаснила је и открила да је с Галеотијем направила “распоред за секс” како би се ствари поправиле.
– Пошто сам била толико незаинтересована за секс, замољена сам да се придржавам распореда – испричала је. – У суштини је то било нешто попут – “Мораш то да урадиш. Само то уради. То је твоја дужност. То је твој посао жене. Емоције ће се смирити. Ако будеш ово радила довољно, временом ћеш пронаћи начин да уживаш у томе.”
Ипак, гађење према интимним односима је само расло, околности у комуни су биле све бизарније, Бетани Џој је имала све мању контролу над својим животом и каријером и све мање новца на рачуну. Схватила је да она финансира читаву њихову заједницу, а све је било још горе кад се поменута серија завршила и она је морала да иде на аудиције, док њеном мужу смета што жели да буде независна.
Сваки пут кад би се Галеоти враћао с пута, глумица је доживљавала нападе панике јер је знала шта следи – заједнички одлазак у кревет.
Након што се развела и изашла из овог култа, Бетани Џој Ленц је годинама радила на себи и свом менталном здрављу како би повратила поверење у људе, научила да постави границе и схвати где су оне у њеном случају.